Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 spendiamo tanto e male

In Italia si continua a spendere tanti soldi ed anche male: stando alle ultime notizie rese note dal quarto rapporto su ‘Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2015’ del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, l’Italia sarebbe sesta Europa per la spesa sociale nel 2015, con una quota destinata a pensioni e assistenza del 27% del Pil, il 54% della spesa pubblica totale e pari a 447 miliardi di euro.

Dati del nuovo Rapporto e significato per pensioni e aiuti sociali

Ciò che emerge dal Rapporto è che in Italia si spende molto per l’assistenza, che dovrebbe portare ad una forte redistribuzione delle risorse, ma che rappresenta anche un punto di forte vulnerabilità del nostro sistema di assistenza sociale. Stando alle ultime notizie, nel 2015, la spesa complessiva per pensioni, sanità, politiche attive per il lavoro, assistenza sociale è stata pari a 447,3 miliardi pari al 54,13% dell’intera spesa pubblica, calcolando anche gli interessi sul debito. Il risultato è che la spesa sociale incide sul Pil per 27,34%. Ciò che provoca vulnerabilità per l’Italia non è tanto la spesa assistenziale in sé quanto l’eccessiva sproporzione tra spesa e numero di prestazioni assistenziali rispetto a quelle previdenziali.

Secondo i dati, infatti, la spesa per le pensioni ammonta a 217,8 miliardi contro i 103,6 miliardi della spesa assistenziale, pari al 60% circa dell’intera spesa per pensioni e con la prima finanziata dai contributi (172,2 miliardi, quindi più della spesa) e la seconda totalmente a carico della fiscalità generale. Inoltre, risulta piuttosto scarso il gettito Irpef che dovrebbe finanziare la parte di spesa non pensionistica. Ciò che, dunque, si evince è che l’esborso per pensioni, aiuti e supporti a non occupati e famiglie e persone con problemi economici-sanitari è molto elevato rispetto alla reale capacità di spesa del nostro stesso Paese e si tratta di una situazione che dovrebbe portare a concrete riflessioni su prossime mosse da compiere. E’ chiaro, dunque, che il primo passo da compiere dovrebbe essere quello di una revisione delle pensioni volta soprattutto a modifiche di alcune tipologie di pensioni, come:

pensioni di invalidità; pensioni di guerra; pensioni a vedove e superstiti; tagli di sprechi, cercando soprattutto di limitare le truffe.

Provvedimenti necessari e conseguenze per le pensioni

L’idea di tagli e revisioni servirebbe per ristabilire una sorta di eguaglianza sociale che oggi sembra essersi del tutto persa, dando a chi ha più bisogno e togliendo a chi non merita. E ne sarebbero un esempio le pensioni decisamente più elevate dei contributi versati. La necessità di rimodulare le pensioni sta diventando sempre più urgente perché è sempre più chiaro che il sistema così come attualmente organizzato non potrà andare avanti. Questo, in un’ottica di ulteriori novità per le pensioni, significa anche ben valutare prossimi interventi, considerando che gli ultimi attuati hanno solo contribuito a far spendere male soldi, rivelandosi inefficaci e inutili. Ne è un esempio la staffetta già in vigore, che non ha prodotto nessuno dei risultati stimati; e si preannunciano nuovo esempio anche le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, pur essendo costate ‘solo’ qualche milione e non miliardi di euro come sarebbero stati necessari per novità per le pensioni più importanti come quota 100 o quota 41, probabilmente saranno nuovamente inutili.

Ed eccessive sembrano anche le spese a favore di aiuti, sostegni, nuovi bonus famiglia, esistenti, forse troppi, che comunque portano i cittadini a lamentarsi di non aver alcun sostegno, soprattutto a causa di un mal funzionamento della burocrazia, così come l’ancora attesa decisione di un aumento per tutte le pensioni, quando poi di anno in anno si decidono aumenti a pioggia, anche solo di 40-50 euro, che comunque portano la spesa ad aumentare e in maniera sbagliata. La soluzione, esattamente come accade in quasi tutti gli altri Paesi europei, sarebbe quella di introdurre l’assegno universale, unico, per tutti, e che complessivamente forse costerebbe tanto quanto si spende per l’attuazione di tutti gli aiuti e le misure sociali in vigore nel nostro Paese, e di modulare, come sostengono da tempo alcuni esperti, aumenti e regole pensionistiche basate su quozienti familiari.