Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 è iniziata la campagna elettorale

Non si è ancora entrati in pieno clima da campagna elettorale, considerando che è ancora da definire il tempo di nuove elezioni, ma, come ci si aspettava, le novità per le pensioni sono già al centro di discussioni e programmi di ogni schieramento politico, pronte a diventare le protagoniste di una campagna elettorale che, tacitamente, sembra aver già preso il via.

Programma del centrosinistra e novità per le pensioni

Sia in caso di scissione che di rinnovata unione della maggioranza, c’è da aspettarsi che il centrosinistra miri ad un forte rilancio delle novità per le pensioni. Se, infatti, nei progetti del nuovo Ulivo c’è l’intenzione di dare più spazio a misure sociali e novità per le pensioni collegate all’occupazione, come nei piani dell’ex segretario del centrosinistra che ha parlato del progetto di un nuovo Ulivo, così anche nelle intenzioni di altri esponenti della opposizione interna, potenziali candidati alla segreteria del centrosinistra, dal governatore della Puglia Emiliano, al governatore della Toscana Rossi, a Roberto Speranza, tutti hanno parlato nei loro programmi di novità per le pensioni, aprendo ad una revisione delle attuali norme pensionistiche, esattamente come fatto anche dall’attuale ministro della Giustizia Orlando.

Ma la corrente principale della maggioranza, guidata dall'ex premier, che stando alle ultime notizie i recenti sondaggi danno al 27% anche nel caso di scissione, non sembra essere da meno: se gli esponenti delle opposizioni interne parlano di una necessità di ripresa di temi come aiuti sociali e novità per le pensioni trascurate dall’ex esecutivo, ora lo stesso ex premier, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe parlato per primo di novità per le pensioni concrete come:

taglio delle alte pensioni degli esponenti istituzionali; nuova analisi della novità per le pensioni di quota 100, per una possibile sperimentazione; avvio di un secondo momento di lavoro su ulteriori novità per le pensioni, anche se ciò che verrà discusso in questo secondo momento non sarà attuato subito, ma probabilmente rientrerà in un successivo programma in vista delle nuove elezioni per conquistare nuovi voti in sede di campagna elettorale vera e propria.

Comunque il suo annuncio rappresenta quanto meno il primo passo verso ulteriori novità per le pensioni. La campagna elettorale di Renzi sembrerebbe essere andata oltre anche con i decreti Madia e le aperture alle varie richieste del pubblico impiego, da una parte, e a maggiori controlli per ‘combattere’ il fenomeno dei furbetti, dall’altra, misura che mostra un impegno reale di controllo di novità concrete per i cittadini stessi.

Programma del M5S e novità per le pensioni

Una nuova campagna elettorale sarebbe già iniziata anche per quel Movimento 5 Stelle che non ha mai fatto mistero di voler completamente rivedere le attuali norme pensionistiche e, come riportano le ultime notizie, in questi giorni sarebbe tornato a parlare di

novità per le pensioni di quota 100; tagli delle ricche pensioni degli altri esponenti istituzionali; novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza penalità.

Programma della Lega e novità per le pensioni

Le novità per le pensioni rappresentano il fulcro del programma anche della Lega che da sempre vuole un totale cambiamento dell’attuale normativa pensionistica, tanto da aver proposto già tempo fa una consultazione abrogativa delle regole attualmente in vigore. Le ultime notizie confermano il rilancio in questi giorni da parte del leader del Carroccio sia della novità per le pensioni di quota 100 sia di revisione completa delle pensioni in generale.

Programma di Forza Italia e novità per le pensioni

Anche Forza Italia si è detta pronta ad un rilancio di novità per le pensioni: ben nota la posizione del suo leader che da sempre punta ad un rialzo delle pensioni più basse, ma le ultime notizie riportano anche un rilancio dell'assegno universale, che sarebbe emerso dalle ultime affermazioni sempre del leader del centrodestra, e di revisione di buona parte dell’attuale sistema pensionistico.