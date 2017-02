Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Franceschini, Veltroni, Speranza

La situazione interna del centrosinistra è ancora caratterizzata da scontri e tensioni che probabilmente nei prossimi giorni dovrebbero attenuarsi, all'indomani delle decisioni dell'Assemblea nazionale che in un modo o nell'altro definirà le prossime tappe. Intanto, sono sempre più diverse le posizioni degli esponenti della maggioranza, tra sostenitori dell'ex premier, personaggi pronti alla scissione, e altri che, pur non condividendo la strada intrapresa dall'ex premier, cercano di scongiurare la scissione per cercare di mantenere maggioranza e stabilità.

Le ultime posizioni di Dario Franceschini e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che cercano di evitare una scissione c'è il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che, come riportano le ultime notizie, pur non essendo più convinto del sostegno all’ex premier, avrebbe affermato che una rottura della maggioranza in questo momento sarebbe incomprensibile perchè provocherebbe ancor più problemi all'Italia. Invita a fare le primarie a maggio, vorrebbe che prima si decidesse il nome del leader dello schiarimento, ha aperto alla candidatura del ministro della Giustizia come segretario del centrosinistra, dimostrandosi ormai meno sicuro nei confronti degli impegni dell’ex premier, continuando a pensare che la scissione interna del centrosinistra potrebbe aprire a maggiori possibilità di vittoria per gli altri schieramenti politici e per evitare questo è dunque necessario rimanere uniti e riconquistare la fiducia di un popolo deluso attraverso il rilancio di misure per i cittadini importanti, come aiuti sociali, novità per le pensioni, misure per l'occupazione. Serve impegno per dimostrare all'Italia che il centrosinistra c'è ancora e che è ancora in grado di soddisfare i bisogni della gente. Del resto, come spesso ripetuto, c'è da aspettarsi che la centralità delle novità per le pensioni domini, considerando, appunto, la loro importanza per i cittadini e ciò significherà avviare un nuovo momento di discussione per arrivare alla definizione di ulteriori novità per le pensioni che siano più importanti e profonde delle attuali.

Le ultime posizioni di Veltroni e conseguenze per novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, qualcuno sembrerebbe aver indicato come possibile candidato alla segreteria del centrosinistra anche Walter Veltroni, personalità che avrebbe un importante e deciso impatto sulla questione relativa alle novità per le pensioni considerando che, come confermano del resto anche le ultime notizie, proprio lui , più di una volta, ha denunciato ingiustizie sociali e la necessità di novità per le pensioni proprio per superare le diseguaglianze e ristabilire equilibrio sociale e all’interno dello stesso sistema previdenziale. Tuttavia, sembra piuttosto difficile che il suo nome venga portato avanti, considerando che sembra ormai già fuori da giochi e strategie.

Le ultime posizioni di Roberto Speranza e conseguenze per novità per le pensioni

Sembra perder sempre più peso anche il nome di Roberto Speranza come nuovo candidato alla segreteria del centrosinistra. Stando alle ultime notizie, non sembra più aver le carte per candidarsi a segretario del centrosinistra o leader, dopo il distacco dall’ex segretario del centrosinistra Bersani sembra aver perso forza, ma sembra essere anche la persona che muove le pedine di eventuali candidati, come presidente della regione Puglia o presidente della regione Toscana. Sostenendo le loro posizioni, Speranza, come del resto già noto, dimostra ancora una volta quanto sia importante portare avanti le discussioni su quelle misure sociali, come aiuti ai meno abbienti e novità per le pensioni, che rappresentano una priorità per l’Italia per ristabilire equità sociale, risolvere alcuni problemi scaturiti da norme attualmente in vigore, come quelle relative alle pensioni, e sostenere chi si ritrova a vivere in condizioni di grosse difficoltà.