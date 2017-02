Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 riunione con forze sociali, Milleproroghe, procedura infrazione

Nei prossimi giorni sono attesi importanti appuntamenti che avranno certamente importanza per le novità per le pensioni e che riguardano tre momenti particolari come:

riunione tra esecutivo e forze sociali; discussioni che continueranno sul Milleproroghe; attesa decisione da parte della Comunità sulla procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

La prossima riunione con le forze sociali e cosa succederà per novità per le pensioni

E’ in programma per martedì prossimo 21 febbraio la nuova riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione in cui si tornerà a parlare di novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 in itinere e anche di un secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Si tratterebbe di prime discussioni i cui risultati si vedranno, però, non subito. Bisognerà aspettare, e certamente non poco, per vedere realizzare ulteriori novità per le pensioni più profonde ma comunque le prime discussioni rappresenteranno un primo passo verso ulteriori cambiamenti pensionistici che, come dimostrano le ultime notizie, si stanno dimostrando sempre più importanti e urgenti soprattutto per dare nuovo slancio all’occupazione giovanile e ad una produttività che, come attestato dagli ultimi dati, è ancora in calo nel nostro Paese.

Iter del Milleprororghe e quali novità attendersi per le novità per le pensioni

Continueranno nei prossimi giorni le discussioni sul Milleproroghe che dopo aver ricevuto il via libera a Palazzo Madama si prepara a tornare a Montecitorio. Tra le misure approvate, la proroga degli incentivi per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, lo slittamento dei termini per l’adeguamento alle norme antincendio, agevolazioni post sisma, obbligo di installazione delle termovalvole. Nulla, però, per quanto riguarda le novità per le pensioni. E ci si chiede se con l’approdo del decreto di nuovo in Aula si possano aprire nuove possibilità di discussione dei miglioramenti richiesti, anche se sembra piuttosto difficile che questo avvenga.

La decisione dalla Comunità sulla procedura di infrazione per l’Italia

E’ attesa poi per il prossimo 22 febbraio la decisione della Comunità sulla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, anche se probabilmente sarà rinviata considerando il maggior tempo concesso al nostro Paese. Se la Comunità dovesse decidere effettivamente di aprire la procedura di infrazione non sarebbe certamente positivo per il nostro Paese, perché scatterebbero controlli e monitoraggi continui da parte della stessa Comunità che certamente bloccherebbe alcuni provvedimenti, considerando la necessità di una tenuta dei contri, e tra questi sicuramente quelle novità per le pensioni nei confronti delle quali da sempre la Comunità si dice contraria, pur continuando a spiegare la necessità di un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, nel nostro Paese. Ciò che però ancora non si comprende è che questo rilancio in Italia può essere reso possibile solo dall’approvazione di novità per le pensioni in grado di innescare un meccanismo di ricambio generazionale a lavoro, vale a dire novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti. D’altro canto, è stata approvata dalla stessa Comunità una risoluzione per l’introduzione dell’assegno universale che è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari e che mancherebbe solo in Italia e Grecia. Ma di fronte a questa risoluzione l’Italia sembra sorda. E ancora si discute su possibilità di approvazione dell’assegno universale senza arrivare ad alcuna conclusione concreta.