Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 urgenze richiamate da Ocse, Comunità, Magistratura Contabile

I principali organi hanno nuovamente richiamato l’urgenza di intervenire nel nostro Paese con novità per le pensioni: stando alle ultime notizie, è unanime la necessità emersa di modifiche al sistema pensionistico italiano, nonostante fino a qualche tempo fa soprattutto Ocse e Comunità fossero contrarie all’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese. A rilanciare l’urgenza di novità per le pensioni

Ocse; Comunità; Magistratura Contabile

Necessità di rilancio di novità per le pensioni dall’Ocse

Due gli aspetti sottolineati dall’Ocse: l’elevata spesa pensionistica registrata nel nostro Paese e il forte calo della produttività. Secondo l’Ocse, innanzitutto, la spesa pensionistica italiana è insostenibile, la seconda più alta in Europa dopo la Grecia e rappresenta il 17% del nostro pil. Secondo l’Ocse, si tratta della prima voce di spesa del nostro bilancio pubblico e del resto c’era da aspettarselo, considerando che si parla di una Italia che lavora sempre più vecchia a causa delle attuali norme pensionistiche che hanno aumentato l’età pensionabile per tutti costringendo i lavoratori più anziani già impiegati a rimanere ancora a lavoro. E da questo dipende il secondo aspetto sottolineato dall’Ocse, vale a dire il calo della produttività, derivante da un impiego decisamente esiguo di giovani nel mondo del lavoro rispetto ai più ‘grandi’ e ben sappiamo quanto la produttività sia per lo più appannaggio del più giovani.

Stando alle ultime notizie, l'Ocse ha sottolineato come a pesare sull'economia italiana sua il forte calo della produttività che non permette di avviare una continua e buona ripresa. Perchè si possa dare nuova spinta alla produttività è necessario l'ingresso di più giovani nel mondo occupazionale. E propedeutiche a questo sistema di ricambio generazionale a lavoro sono proprio quelle novità per le pensioni che permetterebbero i prepensionamenti dei lavoratori più anziani e le contestuali assunzioni di nuovi giovani, come:

quota 100; quota 41 per tutti; abbassamento generalizzato dell’età pensionabile.

Urgenza di rilancio di nuovi provvedimenti dalla Comunità

Proprio perché strettamente collegate al lavoro, anche la Comunità, avendo chiesto di dare nuovo impulso al lavoro, sosterrebbe novità per le pensioni nel nostro Paese, ma soprattutto l’introduzione dell’assegno universale che, del resto, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi europei, ma che da noi ancora manza. Inoltre, la stessa Comunità ha approvato una nuova risoluzione per l’introduzione dell’assegno universale in tutti i Paesi, sottolineando che solo Italia e Grecia non hanno una misura sociale di sostegno al reddito e che sarebbe arrivato il momento di adeguarsi a tutti gli altri Paesi dove invece l’assegno universale già esiste. Eppure sembra che l’Italia non presti attenzione a questa risoluzione, considerando che, come dimostrano le ultime e ultimissime notizie, si discute ancora di come, quando e quali soldi impiegare per approvare l’assegno universale in Italia.

Misure urgenti richiamate dalla Magistratura Contabile: richieste di novità per le pensioni

Sulla scia di Ocse e Comunità, stando a quanto riportano le ultime notizie, anche la Magistratura Contabile sarebbe tra quegli organismi che hanno richiamato per l’Italia la necessità di approvare novità per le pensioni, necessarie soprattutto per risanare i conti in rosso dell’Istituto di Previdenza. Stando a quanto sottolineato dalla Magistratura, infatti, l'equilibrio tra entrate e uscite dell’ente è piuttosto precario, motivo per il quale servono novità per le pensioni profonde come tagli e revisioni, anche di alcune tipologie di pensioni, come quelle di invalidità soprattutto per evitare truffe da parte dei più furbetti che costano non poco. A queste richieste si affiancano anche quelle di revisioni delle stesse attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, secondo quanto spiegato, potrebbero contribuire solo a peggiorare i conti dell’Inps, rivelandosi inefficaci e un inutile spreco di denaro.