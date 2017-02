Dichiarazione Iva 2017: proroga vicino sempre più alla scadenza. I soliti problemi, la delusione Commercialisti, Caf

Tutte le volte che si avvicinano le più importanti scadenze fiscali si rinnova il solito scenario con la novità della proroga attesa fino all'ultimo giorno. E non è evidentemente da meno la dichiarazione Iva 2017 in scadenza il 28 febbraio. Manca poco più di una settimana per rispettare questo adempimento, ma i cambiamenti e le novità introdotti nel regolamento fiscali sono tali e tanti da aver indotto i commercialisti e i Centri di assistenza fiscale a invocare uno slittamento dei tempi. Tuttavia, le ultime notizie continuano a non essere positivo, almeno sotto questo stretto versante, mentre su altre questioni chiave è arrivato il via libera. In fin dei conti, non tutti i professionisti sono realmente contenti della marcia indietro rispetto alla minaccia dello sciopero, ormai revocato.

Tante proroghe ufficiali, tranne una...

In ogni caso i commercialisti, dichiarazione Iva 2017, hanno incassato molti via libera alla richieste. Nel 2017 il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute con lo Spesometro 2017 avrà cadenza semestrale e non trimestrale: i dati del primo semestre saranno inviati entro il 18 settembre 2017, mentre quelli del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. Abolito l'obbligo per le imprese di comunicare al fisco i beni concessi in godimento ai socio o ai familiare dell'imprenditore. Sparisce anche la norma che consentiva all'Agenzia delle entrate di utilizzare tali informazioni ai fini del redditometro.

Gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi nel testo vigente al 24 ottobre 2016 restano validi per tutto il 2017. Semplificazioni in arrivo dal 2018 per gli elenchi su acquisti e cessioni intra-Ue, con una riduzione dei soggetti tenuti agli invii. Via libera all'annunciato intervento governativo per il coordinamento tra le nuove regole contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e la disciplina fiscale di Ires e Irap. Proroga di 15 giorni, ossia fino al 15 ottobre 2017 per i soggetti solari per la presentazione delle dichiarazioni fiscali delle società relative all'anno 2016.

Da segnalare anche la proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 del termine per l'adozione, da parte del Ministero della Giustizia, delle specifiche tecniche per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti, come consulenti tecnici, periti, professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati.

Non tutti soggetti alla dichiarazione Iva 2017

Si fa comunque presente che tra le tante categorie esentate dalla dichiarazione Iva 2017 ci sono anche i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.