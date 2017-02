Decreti Madia Statali, forze dell'ordine: cosa è stato approvato e quando e come rinnovo contratti, bonus 80 euro

Nuovi importanti punti fermi sulla pubblica amministrazione sono stati fissati con l'ultimo Consiglio dei ministri. I provvedimenti sul personale sono tutti sotto l'ombrello del licenziamento. Tra le novità si prevede un maggior termine per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla pubblica amministrazione provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. Per la denuncia al pubblico Ministero e la segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti saranno concessi 5 giorni in più (entro 20 giorni) per evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni.

Fissato l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall'adozione. Il tutto, argomenta il Ministero per la Funzione Pubblica, per consentire il monitoraggio della riforma e per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la efficacia.

Cosa resta da approvare sul pubblico impiego

Al di là della questione del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, mancano ancora le regole su malattia, congedi e permessi stanno per arrivare nella pubblica amministrazione. La questione sarà affrontata e definita poiché rientra nell'accordo tra forze sociali e maggioranza, nella parte in cui si accenna alla ripresa del confronto che era partito all'Aran ma senza poi giungere a un risultato. In merito al contrasto degli abusi sulla malattia, o meglio sulle assenze, la maggioranza punta a portare avanti il progetto di un polo unico della medicina fiscale. L'obiettivo è rendere gli accertamenti più efficienti. La novità rientrerà in un decreto anticipato da un confronto con le forze sociali che riguarderà il complesso della riforma.

Bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e contratto

I ben noti 80 euro per le forze dell'ordine saranno stanziati, forse già nella prossima settimana e, a meno di inattese sorprese, con validità retroattiva per questo 2017. C'è da tenere conto che si tratta di un provvedimento provvisorio ovvero non strutturale e dunque valido solo per i prossimi 12 mesi ovvero fino al mese di dicembre. Il contribuito, i cui destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate, continua a non avere natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

E poi ci sono le nuove regole sulle società a partecipazione pubblica

Tra le novità del decreto Madia sulle società a partecipazione pubblica sia segnala che