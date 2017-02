Rinnovo contratti pubblico, docenti, statali: tutte le fasi per nuove regole e aumento stipendi dopo primi approvati

Il decreto Madia è pronto e ha visto la luce, almeno in parte. I primi provvedimenti sulle regole sui licenziamenti degli statali sono stati varati. Ma si tratta solo di una prima fase, considerando che non solo devono ancora essere messe nero su bianco le norme relative a part time, telelavoro, premi e incentivi. Ma resta ancora in sospeso il rinnovo del contratto degli statali. Se ne parlerà nelle prossime settimane ovvero quando saranno messi a punti tutti i tasselli relativi al personale. E sempre tenendo ben presente la data del 28 febbraio, ultimi giorno per esercitare la delega da parte del governo Gentiloni

Nuove regole e aumento stipendi dopo primi approvati

Tra provvedimenti già approvati e altri che sono ancora allo studio e saranno definiti nei prossimi giorni, ma con la possibilità di apportare eventuali miglioramenti nell'arco di tre mesi, il ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, aveva garantito che per i lavoratori pubblici le regole del Jobs Act, che prevedono in caso di licenziamento illegittimo la possibilità di erogare un indennizzo monetario invece del reintegro nel posto di lavoro, non sarebbero state valide. La promessa è stata mantenuta. La bozza di provvedimento stabilisce che in caso di licenziamento annullato dal giudice, il dipendente pubblico dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro e dovrà essere risarcito.

Il controllo delle assenze per malattia passerà per i dipendenti pubblici, sarà trasferito dalle Asl all’Inps. Gli orari delle visite fiscali, che oggi sono di quattro ore nel lavoro privato e di sette ore in quello pubblico, verranno armonizzati. L’Inps potrà effettuare anche delle visite ripetute, ossia anche in più giorni durante il periodo di malattia, e sistematiche. Queste ultime sarebbero rivolte soprattutto ai cosiddetti assenteisti seriali, quelli che marcano visita soprattutto nei giorni prefestivi o il lunedì.

Una delle novità più rilevanti inserite nel testo di riforma del pubblico impiego 2017 riguarda la partecipazione dei cittadini alla valutazione delle performance degli uffici pubblici. E si tratta di uno snodo importante in ottica benefici economici. Una valutazione della quale, spiega il testo, gli organismi indipendenti dovranno tenere conto quando valuteranno i risultati ai fini della distribuzione dei premi. Le amministrazioni dal canto loro, dovranno organizzarsi per rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza. Mai cittadini potranno anche trasmettere direttamente il loro giudizio agli organismi indipendenti.

Nell'organizzazione degli uffici il nuovo testo unico dà particolare importanza al concetto di fabbisogno di personale. Le varie amministrazioni dovranno adottare appositi piani triennali, in base ai quali saranno poi effettuate le assunzioni. In questa logica le dotazioni organiche potranno essere rimodulate i base ai fabbisogni, senza vincoli nella distribuzione del personale tra i vari livelli di inquadramento. Per orientare l’adozione di questi piani il ministero della pubblica amministrazione fisserà delle linee di indirizzo.