Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria: bando concorso pubblico. Novità della settimana

Si resta adesso in attesa delle novità sui concorsi pubblici per l'accesso alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria. Da adesso in poi, ogni settimana può essere quella giusta per la pubblicazione di informazioni ufficiali su date, requisiti richiesti e modalità di partecipazione. Naturalmente il punto di riferimento è la Gazzetta Ufficiale: è infatti qui che sono rese note le indicazioni a cui fare riferimento. Ricordiamo che esce due volte a settimana - il martedì e il venerdì - ed è gratuitamente consultabile una versione online che ricalca quella cartacea. Ma già questa è stata una settimana di importanti novità ovvero quella delle nuove disposizioni sul Milleproroghe.

Polizia Penitenziaria e le novità nel Milleproroghe

Ufficiale la proroga al 31 dicembre 2017 delle graduatorie dei concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria. Cosa significa? L'ordinamento militare regola le procedure per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, prevedendo che per le assunzioni siano messi annualmente a concorso un certo numeero di posti sulla base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa al Ministero della Difesa, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

Ebbene, con questa disposizione contenuta nel Milleproroghe, per permettere l'assunzione di 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, viene previsto che si proceda mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate non prima del 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria. Viene quindi consentita l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria dei candidati giudicati idonei e utilmente collocati nelle predette graduatorie di concorsi. E per i posti residui, viene consentito di assumere gli idonei non vincitori collocati nelle stesse graduatorie, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il 1° gennaio 2012.

Polizia di Stato: due concorsi pubblici

Tempi stretti per la Polizia di Stato, il cui concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti è atteso tra marzo e aprile 2017. Le assunzioni dovrebbero essere circa 1.000 e potranno partecipare, in attesa di conoscere tutte le informazioni ufficiali su requisiti, date, prove e modalità di presentazione delle domande, coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, godono dei diritto politici, hanno una età tra 18 e 30 anni l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media e sono privi di condanne per delitti colposi.

Fino al 2 marzo 2017 è infine possibile presentare domanda per l'assunzione di 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali.