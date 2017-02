Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 in DPCM, riunione forze sociali e Milleproroghe

Si va incontro a giorni importanti per la definizione di quelle novità per le pensioni in itinere di mini pensione e quota 41 che si preparano ad entrare in vigore. Stando alle ultime notizie, infatti, dovrebbero partire dal prossimo primo maggio per l’ufficialità di tempi e regole si attende l’attuazione dei dpcm. I prossimi giorni saranno importanti dunque per diversi provvedimenti e appuntamenti come:

discussioni finali sui Dpcm sulle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41;

nuova riunione tra esecutivo e forze sociali;

nuove discussioni sul Milleproroghe.

Attesi Dpcm e regole ufficiali su ultime novità per le pensioni

Tre i Dpcm attesi sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che dovranno definire:

tassi di interesse da calcolare sull’Ape; condizioni delle polizze assicurative di copertura in caso di premorienza del lavoratore in prepensionamento; criteri per l’eventuale priorità di accesso ad ape social e quota 41.

I tempi iniziano ad essere stretti considerando che i Dpcm sull’ape dovrebbero essere attuati entro il 2 marzo, la scadenza, cioè, dei 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico, così come previsto. Probabilmente, tra i tre, il decreto più difficile da definire sarà il primo sui tassi di interesse da definire ancora ufficialmente con gli istituti di credito. Stando alle ultime notizie rese note dall’esecutivo, la rata di rimborso dell’ape dovrebbe subire una decurtazione inferiore al 5%, tra il 4,5% e il 4,7%, ma serve l’ufficialità del Dpcm per definirne effettivamente l’entità. Stesso discorso in via di definizione per le condizioni delle polizze assicurative, mentre il terzo Dpcm, come detto, dovrebbe riguardare i criteri eventuali da definire per l’accesso prioritario all’Ape, considerando le stime dell’esecutivo di una platea di beneficiari di circa 35mila unità nel 2017 e 20mila unità nel 2018.

La prossima riunione con le forze sociali e cosa succederà per novità per le pensioni

Martedì prossimo 21 febbraio, intanto, si terrà la nuova riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione in cui si tornerà a parlare di novità per le pensioni di ape e quota 41 in itinere ma anche di un secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni per modificare le attuali norme pensionistiche ancora troppo rigide e soprattutto per determinate categorie di lavoratori. Le ultime notizie parlano di possibili novità per:

sistema di calcolo contributivo da rendere più equo: novità per la previdenza integrativa con la possibile introduzione di una pensione contributiva di garanzia; interventi sulla previdenza complementare; revisione del meccanismo delle aspettative di vita.

Le nuove discussioni del Milleproroghe e quali ulteriori novità per le pensioni aspettarsi

Dopo il via libera a Palazzo Madama, senza alcuna novità per le pensioni, il Milleprorighe torna a Montecitorio e in quella sede si spera si possa tornare a parlare di ulteriori cambiamenti per le novità per le pensioni, forse l’ultima occasione per riuscire ad avere ulteriori miglioramenti riguardanti: