E anche per la Juventus arrivò il giorno dell’esame Champions. Sul libretto in dote di Allegri che, dopo aver messo in cassaforte la laurea di campione d’Italia, dovrà cimentarsi con un master davvero prestigioso che si chiama Champions League. Porto Juventus sarà uno snodo decisivo per le ambizioni europee della Vecchia Signora.

Che quest’anno non può nascondersi visti i valori di una rosa che pur non incantando, anche se dopo il cambio del modulo sono stati accontentati pure gli esteti di questo sport, per quel che riguarda la qualità della manovra, presenta delle individualità che possono risolvere in ogni momento qualsiasi tipo di partita. E in Europa, tra le varie pretendenti, questo è un lusso che poche possono permettersi.

Come vedere la partita? Sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 oppure, come già accaduto con la gara tra Real Madrid e Napoli della settimana scorsa i tifosi che non sono abbonati alla pay per view del biscione dovranno sperare nello streaming?

Porto Juventus Silva ed Augusto diffidati

I portoghesi sono consapevoli della forza e della qualità che la Juventus può mettere in campo. Per questo il tecnico Nuno Espirito Santo ha voluto preparare per bene la partita in programma mercoledì sera a partire dalle ore 20.45 al Do Dragao di Oporto. Sarà importante fare bene all’andata dove i lusitani potranno contare sulla spinta che si annuncia davvero imponente del proprio pubblico in uno stadio che in queste occasioni può davvero rappresentare un’arma in più.

Anche se la Juventus è abituata a questi palcoscenici e alla pressione che una bolgia del genere può mettere durante l’arco dei novanta minuti di gioco. Il Porto scenderà in campo con il 4-2-4 schierando Maxi Pereira, Felipe Augusto, Marcano, Telles in divfesa, André André e Danilo Pereira sulla mediana. Mentre i quattro calciatori che avranno compiti offensivi saranno J.Corona, André Silva, Francisco Soares, Brahimi. Silva ed Augusto sono diffidati e dovranno stare attenti a non farsi ammonire per non saltare la gara di ritorno. (dove vedere Porto Juventus)

Porto Juventus Rugani in difesa al posto di Chiellini

La disastrosa sconfitta del Barcellona a Parigi contro il Psg di Cavani, quasi una condanna per gli uomini di Luis Enrique, ha aperto scenari ancora più interessanti per la Juventus che a questo punto può rafforzare il suo ruolo di favorita per la vittoria finale.

Allegri dovrà essere bravo a tenere alta la concentrazione mentre ben piantati per terra i piedi dei suoi ragazzi. Pjanic sarà certamente in campo mercoledì sera, mentre Claudio Marchisio inizierà dalla panchina. Rugani andrà in difesa al posto di Chiellini infortunato e sarà al fianco di Lichtsteiner e Alex Sandro, con Dani Alves, Benatia e Asamoah che torneranno in panchina. In attacco Cuadrado e Mandzukic sosterranno l’azione dell’unico attaccante, e che attaccante, Gonzalo Higuain.

Vedere Porto Juventus in streaming

Se ormai è chiaro a tutti quando andrà in scena questo prestigioso appuntamento sportivo, ancora da approfondire invece è come vedere Porto Juventus. C’è chi lo farà da casa avendo sottoscritto l’abbonamento con Mediaset Premium Sport che ha acquistato in esclusiva i diritti per trasmettere le partite di Champions e trasmetterà, anche in streaming gratis, l’evento, ma non in chiaro.

E chi invece sceglierà la soluzione offerta dai siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in streaming in maniera legale. Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Anche alcuni siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.