Aiuti famiglie 2017, disoccupati, poveri: assegni familiari 2017, SIA, Bonus Mamma Domani, maternità, gravidanza, Naspi, Bonus Beb

Tra sussidi di disoccupazione e aiuti per le famiglie meno abbienti e in difficoltà, sono diverse le possibilità in vigore quest’anno per gli italiani, tra novità e conferme di aiuti già esistenti. Vediamo quali sono alcuni di quelli per cui è possibile presentare domanda.

Assegni familiari 2017: requisiti e domanda

Gli assegni familiari rappresentano un sostegno al reddito di determinate categorie di lavoratori, che presentano una situazione economica al di sotto di limiti prestabiliti. Per quanto riguarda limiti e importi, ogni anno vengono rivisti dall’Inps e per quest’anno i limiti di reddito mensili per quest’anno sono di 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; e di 1236,94 per due genitori ed equiparati, limiti che valgono anche nel caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti; mentre per quanto riguarda gli importi previsti per gli assegni familiari quest’anno sono:

1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati; 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per figli ed equiparati; 10,21 euro mensili per pensionati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La domanda per la richiesta dell’assegno familiare deve essere inviata esclusivamente all’Inps in via telematica attraverso il sito online dello stesso Istituto o rivolgendosi a Caf e patronati.

Sia 2017: requisiti e regole da seguire

Il nuovo Sia, Sostegno per l’inclusione attiva, vale per tutti gli over 50 rimasti senza lavoro. La Sia ha valore minimo di 80 euro mensili e massimo di 400 euro, che varia in base alla composizione del nucleo familiare e se vi sono disabili, minorenni o donne in gravidanza. Per richiedere il nuovo Sia, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o comunitari, o extra comunitari con regolare permesse soggiorno; essere residenti in Italia da almeno due anni; avere nel proprio nucleo familiare un figlio minorenne, o figlio disabile, o donna in gravidanza; non avere un veicolo immatricolato 12 mesi prima della presentazione della domanda, di autoveicoli con una cilindrata superiore ai 1.300 cc, o di motoveicoli con una cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati da tre anni; avere un Isee inferiore o apri al massimo a 3mila euro; non essere titolari di altri sussidi di disoccupazione come Naspi o Asdi.

Bonus mamma domani 2017: requisiti e domanda

Tra i diversi aiuti alle famiglie in vigore da quest’anno c’è anche il bonus mamma Domani 2017 che può essere richiesto da tutte le donne in gravidanza a partire dal settimo mese di gravidanza, indipendentemente da Isee, reddito e patrimonio. Questo bonus ha un valore di 800 euro, da erogare in un’unica soluzione e da spendere per le ultime visite mediche o per le prime spese necessarie per il nascituro.

Maternità 2017: requisiti, importi e regole

Lavoratrici dipendenti Inps, lavoratrici impegnate inattività socialmente utili o di pubblica utilità, lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) con 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso, disoccupate o sospese se il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro o se il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione possono richiedere la maternità Inps. La maternità vale per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto, i 3 mesi successivi al parto, e prevede un importo mensile pari all'80% della retribuzione dell'ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.

Naspi 2017 per disoccupati

Dura 24 mesi e deve essere richiesta all’Inps esclusivamente in via telematica la Naspi 2017. I requisiti necessari per richiedere la Naspi sono:

essere disoccupati; aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi; aver lavorato almeno 30 giorni nell’anno precedente; non essere titolari di altri sussidi di disoccupazione; aderire al Patto di servizio per la ricerca di una nuova occupazione.

L’importo dalla Naspi dipende dalla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni e sulle settimane di contribuzione accumulate: se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili, l’importo dell’assegno Naspi sarà pari al 75% di tale importo; mentre se la retribuzione supera questo valore, il valore dell’assegno sarà del 75% dell’importo fino ai 1.195 euro e del 25% dell’importo rimanente. In ogni caso, non può essere superiore ai 1.300 euro lordi al mese.

Bonus bebè 2017: requisiti e importi

E’ strettamente collegato al valore Isee il bonus bebè, aiuto per le famiglie rinnovato anche per quest’anno, che può essere richiesto da tutte le famiglie che hanno un figlio o che adottano uno entro il 31 dicembre 2017 e fino al terzo anno di vita del bambino. Per richiedere il bonus bebè 2017 bisogna:

essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno regolare;

essere cittadini residenti in Italia; essere conviventi col bambino per il quale si chiede il bonus;

avere un Isee inferiore a 25000 euro annui, per tutta la durata dell’assegno.

Gli importi previsti dal bonus bebè 2017 sono i seguenti: chi ha un reddito Isee entro i 25.000 euro annui, riceverà un assegno mensile di 80 euro; mentre per chi ha un reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, riceverà l’importo raddoppiato, di 160 euro al mese.

Disoccupati 2017: assegno, indennità, agevolazioni. Debutta il nuovo assegno di disoccupazione nel 2017, vediamo quali sono le caratteristiche, a chi è rivolto e come funziona