Concorso pubblico cancellieri: novità della settimana

Innanzitutto la novità della settimana in merito al concorso pubblico per cancellieri: per via dell'elevato numero di domande, la comunicazione delle date delle prove preselettive saranno pubblicate solo il 3 marzo. Naturalmente il punto di riferimento per conoscere tutti i dettagli è sempre la Gazzetta Ufficiale. A quanto pare sono oltre 300.000 coloro che hanno inoltrato domanda per la partecipazione al concorso bandito dal Ministero per la Giustizia per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2. Si tratta di un numero evidentemente molto alto che comporta il ripensamento o comunque il potenziamento della macchina organizzativa.

Concorso pubblico cancellieri: requisiti per l'ammissione

Ad aver favorito una così ampia partecipazione ci sono stati senza dubbio i bassi requisiti richiesti per tentare la scalata a un posto fisso. Dal punto di vista professionale è stato infatti richiesto il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Per il resto si tratta di requisiti standard ovvero

cittadinanza italiana; età non inferiore a diciotto anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale; qualità morali e di condotta.

E in tutti i casi, porte chiuse per coloro che sono stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento ovvero coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

Modalità di svolgimento del concorso e formazione del punteggio

Le fasi dello svolgimento del concorso per cancellieri sono tre: le prove preselettive (necessarie per via delle tante domande di partecipazione) su elementi di diritto pubblico ed elementi di diritto amministrativo; due prove scritte, di cui la prima articolata in 60 domande a risposta multipla su elementi di diritto processuale civile e la seconda articolata in 60 domande a risposta multipla su elementi di diritto processuale penale; e le prove orali sulle stesse materie delle prove scritte, oltre che su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione e una lingua straniera, a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. Alla formazione del punteggio finale concorre anche la valutazione dei titoli. Sono assegnati