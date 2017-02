Disoccupati Naspi, Asdi, Dis Coll, Sia, Assegno disoccupazione per ricollocazione: conferme e proroga indennità 2017, requisiti

Sono già stati confermati per quest’anno i sussidi di disoccupazione di Naspi e Asdi, introdotti i nuovi Sia e assegno di ricollocazione e le ultime notizie riportano anche una proroga per questo 2017, fino al prossimo 30 giugno, del Dis Coll che solo qualche giorno fa era stato del tutto smentito, ma invece, stando a quanto stabilito nel Milleproroghe, sarà ulteriormente prorogato anche per tutto quest’anno. Le indennità di disoccupazione che si possono richiedere quest’anno sono:

Naspi; Asdi; Dis Coll; Sia; Assegno di ricollocazione.

Naspi 2017: requisiti e regole indennità di disoccupazione

E’ stata confermata la Naspi 2017, indennità di disoccupazione, che può essere richiesta da chi:

è in totale stato di disoccupazione; ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi; ha accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente; non percepisce alcun altro sussidio di disoccupazione; aderisce al Patto di servizio, per corsi di formazione per il reinserimento del mondo lavorativo e ricerca attiva di una nuovo impiego.

L’erogazione della Naspi ha una durata massima di 24 mesi (2 anni) e il suo importo si basa sul calcolo della retribuzione percepita negli ultimi quattro anni e sulle settimane di contribuzione accumulate. In ogni caso, non può essere superiore ai 1.300 euro lordi al mese. La domanda per la Naspi deve essere presentata all’Inps entro il termine di decadenza di sessantotto giorni a partire dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro esclusivamente in via telematica o rivolgendosi a caf e patronati.

Asdi 2017: requisiti e regole

Confermato per quest’anno anche l’Asdi, altro sussidio di disoccupazione che può essere richiesto dal lavoratore rimasto senza impiego che al termine dei due anni di Naspi non abbia trovato un nuovo impiego. L’Asdi ha un’ulteriore durata di sei mesi, il suo importo è pari al 75% dell’assegno Naspi e anche in questo caso la domanda va presentata esclusivamente in via telematica all’Inps. Per richiedere l’Asdi i requisiti prevedono:

essere in stato di disoccupazione; aver esaurito la Naspi; aver sottoscritto il patto di servizio; avere un valore Isee inferiore o pari a 5.000 euro; far parte di un nucleo familiare con almeno un minorenne.

Dis Coll 2017: requisiti e domanda

Il Milleproroghe approvato in Senato ha prorogato ancora fino al 30 giugno 2017 il Dis-Coll, inizialmente sperimentale solo per il 2015, poi prorogato per il 2016 e ora anche per il 2017, è un sussidio di disoccupazione per i lavoratori a progetto, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps e collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. I requisiti per richiedere il Dis Coll prevedono: essere disoccupati al momento della domanda di prestazione e aver maturato almeno tre mesi di contribuzione tra il primo gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. Il Dis Coll prevede un importo pari al 75% dei redditi fino a 1.195 euro al mese a cui poi si somma il 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo ma, come la Naspi, l'assegno non può c superare i 1.300 euro lordi al mese.

Sia 2017: requisiti e domanda

E’ stato introdotto quest’anno il nuovo Sia, Sostegno per l’inclusione attiva, per tutti gli over 50 senza lavoro. La Sia, la cui domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza, ha valore minimo di 80 euro mensili, che possono arrivare ad un massimo di 400 euro, se nel nucleo familiare sono presenti minorenni, disabili o donne in gravidanza. Per richiedere il nuovo Sia i requisiti necessari sono:

essere cittadini italiani o comunitari, o extra comunitari con regolare permesse soggiorno; essere residenti in Italia da almeno due anni; avere nel proprio nucleo familiare un figlio minorenne, o figlio disabile, o donna in gravidanza; avere un Isee inferiore o apri al massimo a 3mila euro; non essere titolari di altri sussidi di disoccupazione come Naspi o Asdi; non avere un veicolo immatricolato 12 mesi prima della presentazione della domanda, di autoveicoli con una cilindrata superiore ai 1.300 cc, o di motoveicoli con una cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati da tre anni.

Assegno di ricollocazione: requisiti e domanda

E’ stato introdotto quest’anno anche l’assegno di ricollocazione per aiutare il lavoratore rimasto senza occupazione nella ricerca di un nuovo impiego. L’assegno di ricollocazione può essere richiesto da chi percepisce la Naspi da almeno quattro mesi e prevede l'assegnazione di un tutor che accompagnerà il disoccupato nel percorso di ricerca di un nuovo lavoro. L’assegno di ricollocazione dura sei mesi, ma può essere prorogato di ulteriori sei mesi, e prevede un voucher del valore compreso tra i 1.000 e i 5mila euro, in base al livello di occupabilità della persona. Per richiedere l’assegno di ricollocazione non bisogna inoltrare domanda all’Inps ma inviarla online sul sito dell’Anpal e sarà erogato da enti specifici come i centri per l'impiego selezionati dalle Regioni e i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale alle politiche per il lavoro.

