Partite streaming Leverkusen Atletico Madrid, Porto Juventus, Manchester City Monaco link, rojadirecta, siti streaming

Il fascino della Champions League, la competizione calcistica più prestigiosa d’Europa e probabilmente anche del mondo, tornerà ad affacciarsi tra martedì e mercoledì sugli schermi di appassionati e tifosi che non vorranno perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo offerto dalle migliori squadre d’Europa.

Non tutti però hanno sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma pay di Mediaset che ha acquistato i diritti in esclusiva e quindi può trasmettere tutte le partite della competizione. Quelli che non hanno un abbonamento possono accontentarsi delle gare che Mediaset trasmette in chiaro su Canale 5 oppure ricercare i link ai siti giusti per provare a vedere le partite in streaming. La prima giornata delle gare di andata degli ottavi di finale ha sancito alcuni verdetti difficilmente pronosticabili alla viglia come i crolli di Arsenal e Barcellona rispettivamente contro il Bayern Monaco (5-1) di Carletto Ancelotti e Psg (4-0) che rendono la sconfitta del Napoli a Madrid (3-1) meno dolorosa.

Risultati che hanno in qualche modo rafforzato le quotazioni della Juventus come favorita per la vittoria finale. Leverkusen Atletico Madrid, Porto Juventus, Manchester City Monaco e Siviglia Leicester City sono le otto squadre che si affronteranno nelle giornate di martedì e mercoledì. L’obiettivo è uno solo: vincere. Vediamo chi ci riuscirà, sperando che la Juve riesca a vendicare, sportivamente parlando la sconfitta del Napoli della settimana scorsa.

Partite Leverkusen Atletico Madrid Manchester City Monaco

Ad aprire la prima giornata della seconda serie di partite di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì a partire dalle 20.45, saranno Bayer Leverkusen Atletico Madrid e Manchester City Monaco. I tedeschi stannno attraversando un buon momento ma dovrà rinunciare a Tah ancora infortunato e Calhanoglu, per la nota vicenda del doppio tesseramento che gli è costata una squalifica di quattro mesi comminata dalla Fifa. A rischio anche lo svizzero Mehmedi.

L’Atletico vanta tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque nella Liga. Ma anche Simeone avrà qualche problema di formazione. Juanfran e Godin saranno assenti in difesa, mentre Augusto Fernandez e Tiago saranno ancora out per infortunio. Nell’altro match il Manchester City di Pep Guardiola, che in Premier sta arrancando, dovrà inseguire il sogno Champions per non dichiarare la prima stagione sulla panchina dei Citizens un mezzo fallimento. Il Monaco non fa paura, ma in questa competizione l’errore più grave da commettere è proprio quello di sottovalutare gli avversari.

Chi gioca martedì

Leverkusen Atletico Madrid (ore 20.45)

City Monaco (ore 20.45)

Partite mercoledì Porto Juve Siviglia Leicester City

Sulla sfida del Do Dragao tra Porto e Juventus, in programma mercoledì alle 20.45 potete leggere il nostro articolo. Sfida equilibrata che però la Juventus può far sua visto l’indiscutibile superiorità sul piano tecnico nei confronti dei lusitani. Siviglia Leicester City presenta invece una curiosità: gli inglesi, che hanno vinto in maniera sorprendente la Premier dello scorso anno, stanno attraversando un periodo di crisi nera tant’è che in campionato incredibilmente si ritrovano alle soglie della zona retrocessione. Sarebbe uno smacco troppo grande da digerire per Claudio Ranieri il tecnico del trionfo.

Chi gioca mercoledì

Porto Juventus (ore 20.45)

Siviglia Leicester City (ore 20.45)

Vedere le partite di Champions League streaming Rojadirecta

Altre soluzioni utili su come vedere le partite di Champions League in streaming possono essere suggerite dai vari canali CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina. Alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano.

Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione. A bilanciare l’esclusività di Premium Play, ci sono le partite trasmesse in chiaro e per tutti da Mediaset, visibili anche in diretta streaming da PC, smartphone e tablet sul portale www.sportmediaset.it o con l’app Sportmediaset. Qualche tentativo per vedere gratis in streaming le partite si può fare anche sui canali satellitari sintonizzandosi sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo.

Le soluzioni che vengono prese in considerazione sono quelle legali quelle cioè che non includono quei siti come Rojadirecta o piattaforme per il live streaming gratis simili, che non garantiscono la piena legittimità sotto il profilo legale.