Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 incontro sindacati-Governo Gentiloni e Ministero del Lavoro

Non saranno di certo le turbolenze interne al principale partito a sostegno della maggioranza ad arrestare la macchina del lavoro sulle novità per le pensioni. E allo stesso tempo non sono le recenti delusioni per l'assenza di cambiamenti nei più recenti strumenti di intervento a frenare un percorso che deve essere portato a termine. Tra mini pensioni con e senza oneri e quota 41 pensata per i lavoratori che hanno iniziato l'attività da giovanissimi, c'è ancora molto da sistemare e da completare e tutte le questioni aperte finiscono adesso sul tavolo di confronto tra sindacati e Ministero del Lavoro. Il primo obiettivo è di definire una volta per tutti i i Dpcm ovvero quei decreti attuativi contenenti i dettagli procedurali in sospeso da più di due mesi. E si tratta di passaggi cruciali prima dell'implementazione degli strumenti di mini pensioni e quota 41 nel sistema delle novità per le pensioni.

Poi resta da capire se il governo Gentiloni avrà la forza di intervenire sulle pensioni non solo in un'ottica di completamento del lavoro già avviato, ma di previsioni di ulteriori novità per le pensioni, considerando che in Aula non ci sono state. Sarà decisiva la volontà politica, considerando che i tecnici dei Ministeri competenti, dal Lavoro al Tesoro, avevano già individuato i settori di intervento e di miglioramento e aperto a ragionevoli cambiamenti.

Novità per le pensioni: i punti allo studio

E in effetti sono tanti i fascicoli che potrebbero ingrossare il faldone delle novità per le pensioni. Alcuni dei cambiamenti prospettati hanno una valenza quasi esclusivamente economica mentre altre necessitano di un ragionamento politico più ampio. I punti più importanti sono:

il cambiamento delle norme sulle pensioni legate alle aspettative di vita; una maggiore differenziazione tra età della pensione e lavoro svolto; un miglior riconoscimento della posizione di donne, invalidi e disabili con novità per le pensioni ad hoc e in via strutturale; un maggiore sviluppo e una migliore autonomia delle singole Casse nella gestione della posizione previdenziale dei propri iscritti, tenendo presente che sono già tante quelle che si sono mosse per sperimentare nuovi metodi per smettere anzitempo; lo studio di ulteriori sistemi per permettere di uscire prima anche con penalità; l'introduzione di una sorta di assegno universale per chi non ha maturato i requisti per andare in pensione pensione e si trova senza occupazione.

Cambiamenti attesi dalle ultime notizie pensioni

Ma se per per alcune cambiamenti i tempi sembrano effettivamente lunghi, su altri punti il confronto è già in corso, come quello di portare dal 74% al 60% la soglia di accesso alle mini pensioni senza oneri per i disabili e i parenti di primo grado che li assistono, o sull'allargamento delle categorie che possono fruire di questo strumento per smettere anzitempo senza spese. E anche se le ultime e ultimissime notizie non invitano all'ottimismo, c'è sempre in pista la richiesta di portare da 36 anni a 35 anni gli anni di contribuzione necessaria a chi svolge attività difficoltose o faticose per accedere alle stesse mini pensioni senza oneri, così di aver svolto almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente rischioso. Infine, discussione in corso anche sul peso da dare ai contributi figurativi ovvero sulla possibilità di farli tutti valere ai fini della pensione.