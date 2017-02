Libretto Circolazione Auto eliminato con al suo posto un unico documento di circolazione. Regole ufficiali, da quando

Un documento unico pronto a sostituire libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'auto: la riforma della Pubblica Amministrazione, tra le altre misure, dovrebbe prevede anche integrazione tra le competenze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'Aci e della Motorizzazione, pronte a confluire in un'agenzia unica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo rende realtà il nuovo documento unico che andrà a sostituire i due attuali libero di circolazione e certificato di proprietà dell’auto che comporterà per i cittadini un risparmio di 39 euro. Ogni pratica di immatricolazione o passaggio di proprietà prevederà, infatti, un costo di 61 euro contro gli attuali 100. Il nuovo documento unico per le auto, dunque, renderà più semplice e meno costosa le vita degli automobilisti.

Le misure del nuovo decreto per gli automobilisti

In vista dell’approvazione, il nuovo decreto prevede dunque:

integrazione tra le competenze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'Aci e della Motorizzazione; un unico documento al posto del certificato di proprietà e del libretto di circolazione; un risparmio di 39 euro per ogni pratica di immatricolazione o passaggio di proprietà.

Tempi di approvazione della novità per le auto

La novità di introduzione di un documento unico al posto di libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'auto è contenuta in un decreto messo a punto dal ministero delle Infrastrutture, ora all’esame dei ministeri della Pubblica amministrazione e dell’Economia e che dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri in programma a giorni, considerando i tempi stretti per la riforma della pubblica amministrazione che entro la fine di questo mese di febbraio dovrebbe essere definita. Se approvata, la novità del documento unico per gli automobilisti entrerà in vigore dal prossimo 2018.