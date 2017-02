Affitti breve 2017: cedolare secca al 10% agevolata. Nuovo contratto di affitto 2017. Per chi, quando e come fare

Anche per questo 2017 c'è la possibilità di pagare la cedolare secca al 10% agevolata per gli affitti brevi. Ma a ben precise condizioni per chi, quando e come fare. La cedolare secca è un'alternativa alla modalità ordinaria di tassazione dei canoni d'affitto. In buona sostanza si tratta dell'applicazione di una imposta fissa al canone annuo di locazione al posto dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Sono interessate le case nei Comuni capoluogo e nelle maggiori aree metropolitane come Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Tanto per avere un'idea delle cifre in gioco, su un canone mensile medio di 507 euro si risparmiano 502 euro in nove mesi.

Affitti breve e cedolare secca: per chi, quando e come fare

In base alla legge sugli affitti si possono stipulare contratti transitori con durata da 1 a 18 mesi per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori, principalmente di lavoro. La casistica è affidata agli accordi territoriali tra sigle degli inquilini e della proprietà. L'esigenza specifica va citata nel contratto e, se è dell'inquilino, va provato con documentazione allegata al contratto. Uno specifico decreto ministeriali prevede che se le esigenze transitorie dovessero rivelarsi inesistenti il contratto si trasforma per legge in un 4+4 standard.

Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo, incluso quello per adeguamento Istat. La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l'opzione va comunicata a ciascuno di essi. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni, per i quali non vige l'obbligo di registrazione, e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all'aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

L'opzione può essere esercitata:

alla registrazione del contratto; in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. Anche in questo caso, l’opzione va esercitata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla proroga; nelle annualità successive, nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Non è possibile scegliere la cedolare per i contratti di locazione di immobili situati all'estero e per i contratti di sublocazione. In entrambi i casi, infatti, i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi e non fra i redditi fondiari. L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.