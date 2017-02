Porto Juventus streaming live gratis su link, siti web, Rojadirecta da vedere

Se i bianconeri pensano di andare ad Oporto e gridare come Caio Giulio Cesare “Veni, vidi, vici” potrebbero commettere un errore madornale. Lo Stadio Do Dragao non si presenterà infatti come il campo di battaglia dove gli undici guerrieri allenati dal tecnico lusitano Nuno Espirito Santo vorranno fare la stessa fine dell’esercito di Farnace II a Zela nel Ponto nel 47 avanti Cristo. Tutt’altro.

Porto Juventus sarà uno spettacolo avvincente proprio perché equilibrato. I Dragoni dopo aver balbettato e non poco all’inizio della stagione hanno dimostrato di essere una compagine altamente competitiva e molto determinata. L’evoluzione dei lusitani è stata lenta ma costante e ha consentito ai portoghesi di arrivare a questo crocevia con il morale alle stelle e la convinzione di poter fare male anche alla Juventus che dopo l’umiliante sconfitta del Barcellona a Parigi che ne mette seriamente a rischio la qualificazione ai quarti di finale, fa alzare il borsino bianconero.

L’infermeria biancoblù si è svuotata proprio alla viglia della partita più importante dell’anno e adesso, grazie al rientro in squadra di gente come Layún, Otavio e Ruben Neves, il Porto non ha paura di nessuno. Sarà interessante vedere i novanta minuti di mercoledì sera per capire quale sarà l’atteggiamento della Vecchia Signora. La caccia ai link e ai siti web giusti per vedere live gratis Porto Juventus è iniziata. Tra quelli più conosciuti certamente c’è Rojadirecta che però non garantisce né la messa in onda dell’evento perché spesso viene oscurato, né il rispetto delle norme legali e di sicurezza.

Porto Juventus link l’eterna sfida Casillas-Buffon

C’è stato un momento in cui erano i due portieri più forti al mondo. C’è stato un momento in cui il più giovane portiere spagnolo, in una finale del Campionato Europeo persa malamente dagli azzurri contro le furie rosse, impose ai suoi di rallentare proprio per il rispetto dovuto alla nazionale azzurra e al suo idolo assoluto. Il portierone della Juventus che ha demolito record su record.

Porto Juventus rappresenterà tra le altre cose anche l’ennesima puntata dell’eterna sfida tra Casillas e Buffon due portieri che hanno riscritto la storia di questo ruolo. Due persone che si stimano e che, a suon di parate e di vittorie, hanno scritto per sempre il loro nome negli annali di questo sport.

Porto Juventus il recupero di Chiellini

Il giovanissimo Rugani sembra l’indiziato numero uno per vestire una maglia da titolare nella difesa bianconera. Ma il recupero di Giorgio Chiellini potrebbe anche cambiare scenario e ripresentare il classico schieramento nel quale sicuramente non ci sarà Barzagli. Confermato anche l’attacco mentre a centrocampo Marchisio partirà dalla panchina per entrare probabilmente a gara già iniziata.

Porto Juventus live gratis in streaming

Non importa come, non importa dove. Importa solo quando. Mercoledì sera i tifosi bianconeri che non saranno riusciti a comprare il biglietto per il Do Dragao dovrà sapere senza alcuna ombra di subbio come vedere Porto Juventus. Per questo è iniziata la caccia al sito web giusto che consenta di vedere questa sfida gratis in streaming.

Rojadirecta è di sicuro uno dei siti web più conosciuti ma bisogna stare attenti perché non sempre trasmette le partite e potrebbe esporre anche a problemi di natura legale. Inoltre è un sito poco sicuro che spesso viene oscurato. Ovviamente questi son problemi di quelli che non hanno acquistato il pacchetto della Champions da Mediaset Premium Sport, concessionaria in esclusiva dei diritti Champions che non trasmetterà in chiaro questa partita.

L’alternativa preferita e più sicura potrebbe quindi essere quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Action in Bulgaria, CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito BHRT.

Anche i siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma l’iscrizione potrebbe essere vietata agli italiani.