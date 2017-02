Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 differenti tre momenti per scelte

Mentre il responsabile del Dicastero dell’Economia è di nuovo partito per Bruxelles per cercare di portare avanti le trattative con la comunità per evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, si attendono nei prossimi giorni tre appuntamenti diversi da cui potrebbero arrivare importanti scelte e decisioni:

riunione di martedì, tra Dicastero dell’Occupazione e forze sociali; riunione di mercoledì, da cui si attende la decisione della Comunità sulla procedura di infrazione; riunione di giovedì, in cui verranno presentati i Dpcm.

Comunità e procedura di infrazione: ultime notizie mercoledì e conseguenze per novità per le pensioni

E’ attesa per mercoledì la decisione della Comunità sulla procedura di infrazione da aprire, o meno, nei confronti del nostro Paese. E mentre si continua a trattare, con il ministro dell’Economia pronto a convincere Bruxelles della sostenibilità del debito italiano e nel concedere maggior tempo all’Italia per definire misure correttive dello 0,2% del Pil, nel caso in cui la riposta fosse negative e venisse effettivamente attivata la procedura di infrazione, le conseguenze non sarebbero affatto positive, anche e soprattutto per le novità per le pensioni. Avviare un commissariamento significherebbe porre l’Italia e ogni decisione dell’esecutivo sotto l’attenta lente di ingrandimento del controllo comunitario e questo potrebbe portare al blocco di diversi provvedimenti, novità per le pensioni importanti in primis. Del resto, la Comunità non è mai stata favorevole ad introdurre novità per le pensioni in Italia, come quota 100 o quota 41 per tutti, perché particolarmente attenta ai conti pubblici e queste novità per le pensioni troppo costose, anche se sarebbero le misure ideali per quel rilancio occupazionale auspicato proprio dalla Comunità per dare nuova spinta alla crescita dell’economia italiana. Una novità per le pensioni che, invece, la Comunità sosterrebbe per il nostro Paese sarebbe l’assegno universale, per cui ha, tra l’altro, dato il via ad una risoluzione. Si tratta, del resto, di un aiuto sociale già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, che manca solo in Italia e Grecia.

Presentazione Dpcm e cosa ci si aspetta per le novità per le pensioni

Giovedì sarebbe invece la giornata in cui, stando a quanto riportano le ultimissime notizie, potrebbero essere presentai di Dpcm con le regole di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. La giornata di giovedì è stata fissata perché quella in cui dovrebbe tenersi il nuovo Consiglio dei Ministri e considerando i tempi che stringono per l’attuazione degli stessi Dpcm. Ma molto dipenderà dalla riunione che si terrà domani tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione. Sarà, infatti, l’occasione in cui si tornerà a parlare di ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, e di relativi miglioramenti richiesti ancora in ballo, ma anche in cui si inizierà ad intavolare una nuova discussione su un secondo momento di impegno su novità per le pensioni più profonde. Nell’attesa di queste ulteriori novità per le pensioni, i Dpcm su mini pensione e quota 41 dovranno contenere:

calcolo degli oneri da applicare alla restituzione della mini pensione erogata dagli istituti di credito; condizioni delle polizze; eventuali criteri per definire una priorità di accesso a mini pensione con oneri, senza oneri e quota 41.

Nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Particolarmente attesa in questi giorni anche la riunione di domani tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione: come detto, si tornerà a parlare delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ma anche di un nuovo momento di lavoro su ulteriori novità per le pensioni che dovranno essere decisamente più importanti e profonde delle attuali e che, come da tempo si dice, dovrebbero partire da modifiche del sistema di calcolo dell’età pensionabile in base all’aumento delle speranze di vita, per arrivare a comprendere anche altro provvedimenti come quello di revisione del calcolo contributivo della pensione finale, soprattutto per i giovani precari di oggi, e di definizione di regole specifiche per la pensione delle donne, di coloro che hanno iniziato a lavorare prestissimo e di coloro che svolgono attività faticose e pesanti, categorie di persone particolarmente penalizzate dalle attuali regole pensionistiche e per cui servono norme ad hoc.