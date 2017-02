Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Schäuble, Moscovici

A giorni ormai la Comunità dovrà comunicare al nostro Paese la sua decisione sull’apertura di una nuova procedura di infrazione, o meno. E mentre si ci appresta a conoscere tale decisione, il ministro dell’Economia Italiano Padoan si è nuovamente recato a Bruxelles per convincere la Comunità a non avviare alcun procedimento nei confronti del nostro Paese, dandoci maggior tempo. Stando alle ultime notizie, è possibile che il Belpaese possa aver più tempo ma regna ancora incertezza sulla decisione finale ufficiale.

Le ultime posizioni di Padoan e conseguenze per novità per le pensioni

A Bruxelles, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan dovrà convincere il responsabile tedesco delle Finanze Wolfgang Schäuble sulla disponibilità dell’Italia di mettere in atto una manovra correttiva dello 0,2% del Pil, proposta dalla stessa Comunità. L’intenzione, così come reso noto, sarebbe quella di una revisione delle agevolazioni fiscali che, però, non dovrebbero essere fatte una tantum ma in maniera sistematica e strutturale, e si potrebbero fare proprio a partire da quelle pensioni per cui già da tempo si parla di cambiamenti peggiorativi relativi ad alcune tipologie di pensioni, come pensioni di guerra, invalidità o baby pensioni, da cui si potrebbero ricavare soldi da impiegare in successivi provvedimenti, anche per novità per le pensioni positive per tutti, a taglio dei bonus e agevolazioni fiscali, che potrebbero garantire, secondo le stime, risorse tra i 300 e i 500 milioni di euro. La necessità, in ogni caso, è quello di portare una revisione della spesa pubblica importante e concreta, perché solo attraverso tagli di spese superflue si possono risparmiare ingenti risorse economiche.

Le ultime affermazioni di Schäuble e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente rigida la posizione del responsabile tedesco delle Finanze Wolfgang Schäuble, la cui intenzione principale è quella di rassicurare tutti sul fatto che l’esecutivo italiano rispetti i vincoli di bilancio comunitari e che, contrariamente ai ministri finanziari di altri Paesi, come Portogallo o Francia, che appoggiano le richieste di Padoan per avere maggiore più flessibilità sul debito e più tempo per attuare la correzione dello 0,2%, non apre ad ulteriori possibilità per il nostro Paese. Una chiusura che si traduce in decisi svantaggi per quanto riguarda la possibile attuazione di ulteriori novità per le pensioni in Italia: senza maggiori possibilità di intervento, ma soprattutto se dovesse essere avviato il commissariamento nel nostro Paese, non si avrebbe la possibilità di lavorare su ulteriori novità per le pensioni.

Le ultime posizioni di Moscovici e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente più moderata la posizione del commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, che, stando alle ultime notizie, vuole trattare in maniera costruttiva con il ministro Padoan e sarebbe aperto alla possibilità di dare più tempo al nostro Paese per correggere i suoi conti allarmanti, a condizione che l’Italia risponda in maniera soddisfacente alle richieste avanzate in tema di correzioni di conti e misure aggiuntive da inserire in un piano organico e non solo con imposte o privatizzazioni fatte velocemente; aprendo anche alla possibilità di attuazione di quelle novità per le pensioni che sarebbero fondamentali nel nostro Paese per un rilancio occupazionale da sempre auspicato dalla stessa Comunità per riuscire a centrare una uova crescita costante e su buoni livelli.