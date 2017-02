Porto Juventus streaming: come e dove vedere in Champions League

Allegri novello Leonida e la sua Juventus come i trecento che difesero, presso lo stretto passaggio delle Termopili, la Grecia dall’imponente invasione persiana guidata da Serse? Paragone senza dubbio un po’azzardato, anche perché sono proprio i bianconeri a godere dei favori delle previsioni, ma il concetto resta simile. Ad Oporto, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League solo i migliori scenderanno in campo per sfidare i Dragoni nel loro tempio sacro.

Porto Juventus di mercoledì sera con fischio di inizio previsto per le 20.45 sarà dunque una gara interessante e ricca di spunti interessanti. Novanta minuti che entrambe le squadre vorrebbero chiudere con una vittoria. Guai a sottovalutare una squadra in salute che in campionato ha messo insieme la bellezza di sei successi consecutivi e che non vuole fermarsi certo sul più bello. Una sfida meno appassionante, ma ugualmente necessaria sarà quella su come e dove vedere questo match.

Se in diretta tv, o in streaming, se a casa con gli amici o in famiglia, oppure fuori in un locale. Insomma l’attesa per Porto Juventus cresce con il passare dei minuti e dei secondi. Il verdetto tra poco più di quarantotto ore

Vedere Porto Juventus Khedira e Pjanic in mediana

Proprio questa versione insolitamente spartana della Juventus potrebbe costare caro al soldato semplice Claudio Marchisio. Il Principino, infatti, non ha demeritato contro il Palermo, anzi ha siglato anche il suo primo gol dopo il grave infortunio dello scorso aprile, ma il generalissimo LeonAllegri gli preferirà Khedira che insieme a Pjanic formerà la linea della mediana bianconera.

Porto Juventus, le scelte di Allegri

Una decisione non facile di sicuro, ma il tecnico livornese deve per prima cosa salvaguardare la sua truppa e se il ‘Principino’ non gli è apparso ancora al top della condizione dopo il lungo stop per l’operazione ai legamenti del ginocchio bisognerà pur ascoltarlo. Le altre scelte di Allegri riguardano la difesa dove troverà sicuramente posto Bonucci che potrebbe essere affiancato da nel caso in cui Chiellini non recuperi. Sulle fasce agiranno Lichtsteiner e Alex Sandro, mentre Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain saranno gli arieti di sfondamento.

Come e dove vedere Porto Juventus in streaming

Porto Juventus, in programma mercoledì sera a partire dalle 20.45, non sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, come d’altra parte è già successo in occasione di Real Madrid Napoli. L’andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa quindi in diretta tv, ma solo per quelli che hanno sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium Sport.

Ecco perché tifosi ed appassionati bianconeri si stanno già chiedendo come e dove vedere la partita. E molti sceglieranno lo streaming che consentirà di vedere la partita anche sui dispositivo mobili, cellulari, tablet e godersi così lo spettacolo in qualsiasi luogo a patto di avere un collegamento internet. Per riuscire in questa impresa bisogna provare a ricercare quei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita.

Meridiano Television Venezuela, bTV Action Bulgaria, Ukrayina Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV Teletica Costa Rica, UzReport TV Uzbekistan, BT Sport e ITV Regno Unito, RCN TV Colombia, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, CCTV Cina. Alcuni siti dei bookmakers esteri potrebbero trasmettere le immagini in streaming con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato i diritti per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Non sempre, però viene data la possibilità di iscriversi agli italiani.