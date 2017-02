Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 rilancio elezioni subito ritorna

All’indomani dell’Assemblea nazionale del centrosinistra tenutasi nel week end, torna prepotentemente l’idea di andare ad elezioni subito, nonostante i contro (insieme ai pro) che un voto anticipato comporterebbe, nonostante lo stesso centrosinistra debba ancora procedere ad una certa riorganizzazione. Ma la strada sembra tracciata e le idee sembrano già esserci, tra ex premier e suoi fedelissimi e forze alternative pronte a costituirsi come alternativa a quella dello stesso ex premier. I vantaggi di elezioni subito sarebbero certamente e soprattutto per quelle novità per le pensioni tanto attese e che tutti gli schieramenti politici rilancerebbero.

Situazione del centrosinistra dopo l'Assemblea, prospettive e conseguenze per novità per le pensioni

Secondo quanto riportano le ultime notizie, il percorso di lavoro tracciato dall'ex premier in occasione dell'Assemblea nazionale è piuttoosto chiaro:

congresso; primarie del centrosinistra il 7 maggio; voto a settembre.

Nella sua squadra potrebbero esserci, stando a quanto emerso, Guglielmo Epifani, Piero Fassino, Walter Veltroni, Teresa Bellanova, ma forse anche il ministro della Giustizia Orlando, che fino a qualche giorno fa, tutti volevano tra i candidati alla nuova segreteria del centrosinistra, che potrebbe aiutare non da concorrente l’ex premier Renzi, rivenendo l’intera struttura organizzativa dello schieramento e che con l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi potrebbe avere un ruolo importante per le novità per le pensioni. E non sarebbe l’unico: importante potrebbe essere anche la figura della Bellanova, che potrebbe prendere posto al Dicastero dell’Occupazione, lei, ex sindacalista Cgil, non contenta e soddisfatta delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che è sempre stata protagonista del dibattito pensionistico per novità per le pensioni importanti, a partire dalla quota 41 per tutti, alla proroga del contributivo femminile.

Ma ci sarebbe poi anche l’altro fronte del centrosinistra: dalle ultime notizie emerge l’intenzione di costituire un nuovo schieramento con Emiliano, Speranza e Rossi, anche se in tanti vorrebbero che Renzi tenesse Emiliano, il vero rivale di un potenziale nuovo schieramento che potrebbe superare il 10% visto il suo consenso in tutta Italia, ma soprattutto al Sud e nella sua Puglia, dove, tra l’altro, lo scorso anno ha già dato il via libera all’assegno universale. E le ultime notizie parlano anche di un possibile schieramento di centrosinistra da fare per poi rientrare in un grande centro sinistra con l’attuale maggioranza. E questa prospettiva potrebbe rivelarsi decisamente cruciale per una nuova spinta alle novità per le pensioni. Ma molto resta ancora da definire, considerando anche altre potenziali forze come nuovo Ulivo o il nuovo Campo progressista.

Elezioni politiche subito e vantaggi e svantaggi

Andare ad elezioni subito permetterebbe a centrosinistra, ma a tutti gli schieramenti politici in generale, di rilanciare novità per le pensioni più importanti rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41, per conquistare voti e consensi. Il centrosinistra, in particolare, come si evince dai primi programmi annunciati, anche se ancora sommessamente, dalle diverse forze pronte a nascere, punta ad un rilancio di misure sociali, come l’assegno universale, e novità per le pensioni come quota 41 per tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione, ma anche, stando alle ultime notizie, novità per le pensioni di quota 100 per cui, come detto dallo stesso ex premier, potrebbe essere effettuata una nuova analisi. Ma si pensa anche ad una revisione dell’attuale sistema contributivo, soprattutto per sostenere i giovani di oggi, la maggior parte precari.



Se si andasse ad elezioni anticipate, inoltre, si potrebbero prevedere importanti novità per le pensioni, in caso contrario, invece, potrebbero comunque arrivare novità per le pensioni ma solo minori e non importanti come quelle prospettate in caso di voto anticipato. Di contro, però, prima di raggiungere una buona organizzazione interna, sia del centrosinistra, sia degli altri schieramenti politici, sarebbe negativo andare al voto prima. Bisognerebbe, dunque, superare innanzitutto le tensioni che ancora ci sono sia all’interno della maggioranza, che del centrodestra, che del M5S. E se poi dovesse essere avviata davvero una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, decisione che la Comunità comunicherà a giorni, anche andando ad elezioni anticipate non cambierebbe molto, perché qualsiasi esecutivo non potrebbe comunque agire come vuole considerando il costante controllo che la comunità avrebbe sul nostro Paese e i nostri conti.