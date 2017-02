Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 iter, decreti attuativi, DPCM e analisi fattibilità quota 100

Si preannunciano giorni decisivi sia per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui si attendono i Dpcm ufficiali che tra poco più di una settimana, come confermano le ultime notizie, dovranno essere attuati, sia per ulteriori novità per le pensioni che potrebbero essere riprese in un secondo momento, mentre si profila la possibilità di dare il via ad una nuova analisi per la fattibilità della quota 100. Tutti indizi che fanno pensare a possibili cambiamenti positivi per le pensioni, anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga.

Prossimo CdM, nuova riunione con le forze sociali e cosa aspettarsi per le novità per le pensioni

La presentazione dei Dpcm potrebbe avvenire nel prossimo Consiglio dei Ministri che, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere in programma giovedì. E probabilmente sarà anche l’occasione in cui le discussioni potrebbero fare anche riferimento ai miglioramenti proposti alle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ancora non ripresi. Molto, comunque, dipenderà da come andrà la nuova riunione di domani tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione. Si tornerà a parlare, come già riportato, di novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, regole ed eventuali cambiamenti che potrebbero, appunto, confluire nei Dpcm prima di andare avanti con successive discussioni su novità per le pensioni più importanti e profonde che saranno affrontate in un secondo momento. Come si ripete da tempo, infatti, al di là delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, servono cambiamenti ben più profondi che, secondo quanto al momento si sa, dovrebbero prevedere:

modifiche del sistema di adeguamento dell’età pensionabile alle speranze di vita; differenziazioni dei requisiti pensionistici in base al tipo di attività che si svolge; sistema di calcolo contributivo da rendere più equo, soprattutto per sostenere i giovani di oggi per lo più precari; novità per la previdenza integrativa con la possibile introduzione di una pensione contributiva di garanzia;

Intanto, i Dpcm che si attendono sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 sono tre:

uno sulla definizione degli oneri che dovranno essere applicati alla mini pensione da restituire agli istituti di credito; uno su regole e condizioni delle polizze da stipulare in caso di premorienza del lavoratore in prepensionamento; uni sugli eventuali criteri di priorità per l’accesso a mini pensione e quota 41.

Andamento dell’iter e nuova analisi per la quota 100

Tra Dpcm in arrivo e ulteriori discussioni da portare avanti, prosegue dunque l’iter di definizione delle novità per le pensioni in itinere, appunto, ma anche l’intenzione di una riorganizzazione del sistema previdenziale da parte dello stesso Istituto di Previdenza. E, infatti, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbe essere avviata, in un secondo momento, una nuova analisi della quota 100 e dell’assegno universale, come spiegato dal responsabile stesso dei tecnici. Tra quota 100 e assegno universale, l’intenzione sarebbe quella di attuare le novità per le pensioni proposte dall’Istituto di Previdenza come: