Partite streaming Champions League martedì e mercoledì 21 Febbraio e 22 Febbraio

Martedì 21 e mercoledì 22 febbraio torna la Champions League. Saranno in tanti ad attendere le quattro partite che definiranno il quadro dell’andata degli ottavi di finale della competizione calcistica più affasciante e prestigiosa del panorama europeo e non solo. Un evento vero e proprio che incolla agli schermi televisivi migliaia di tifosi ed appassionati che non vogliono perdersi le sfide tra le squadre che costituiscono l’élite del calcio europeo e quindi, molto probabilmente, mondiale.

Quale tifoso o simpatizzante del Napoli, per esempio, avrebbe mai potuto perdersi la storica partita del Bernabeu? E quanti, non essendo riusciti ad acquistare un biglietto per lo stadio) saranno costretti al ritorno ad organizzarsi per vedere in qualche modo i novanta minuti che potrebbero sancire una rimonta storica o la definitiva eliminazione della propria squadra del cuore?

Molti si chiedono come poter assistere a questo spettacolo. E le alternative che si contano si riducono essenzialmente a due. Quella più classica, che consiste nel restare a casa e sfruttare le possibilità offerte dalla tv, oppure quella di provare con lo streaming che consente, ovviamente, una maggiore libertà di movimento nelle ore dell’evento grazie all’utilizzo dei vari dispositivi mobili che sono entrati ormai nella vita quotidiana di tutti come smartphone, tablet, per esempio. Una soluzione possibile ed anche economica, ma bisogna fare sempre attenzione perché la legislazione, in questo campo, non ha ancora trovato un indirizzo ben preciso a livello europeo.

Live gratis partite della Champions League su Mediaset

In Italia per vedere live gratis le partite della Champions League la soluzione più immediata è quella fornita da Mediaset Premium Sport. Questa piattaforma rende disponibile anche la visione on demand dei contenuti non propriamente sportivi, così come i più importanti appuntamenti di Eurosport e le gare del campionato italiano di Serie A di alcune delle più forti compagini del massimo campionato calcistico italiano.

Inoltre, sempre e solo per gli abbonati, Mediaset offre anche la piattaforma streaming Premium Play che rende possibile seguire la visione dell’evento scelto anche su smart TV o Xbox. Oppure su smartphone e tablet con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile o su iPhone o iPad. Non bisogna dimenticare che chi non vuole acquistare l’intero pacchetto della Champions League può scegliere di acquistare anche un singolo evento.

Basta disporre del decoder giusto e di una connessione ad internet. Poi si può procedere alle apposite operazioni di acquisto.

Come vedere la Champions League in streaming

Altre soluzioni utili su come vedere la Champions League in streaming possono essere quelle di ricercare i siti delle emittenti televisive straniere che potrebbero trasmettere in streaming alcune partite o anche tutte. dai vari canali CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina.

Alcuni siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma non sempre per gli italiani è possibile iscriversi a queste piattaforme. A bilanciare l’esclusività di Premium Play, ci sono le partite della Champions League, che fino a questo punto hanno sempre riguardato squadre straniere, sial nella prima giornata degli ottavi di andata e sia questa volta, trasmesse in chiaro e visibili quindi da tutti da Mediaset. Partite che si possono vedere anche in diretta streaming da PC, smartphone e tablet sul portale www.sportmediaset.it o con l’app Sportmediaset.