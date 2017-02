Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 aggiornamento in tempo reale incontro domani Forze Sociali

Riparte domani il confronto tra forze sociali ed esecutivo sulla questione previdenziale: sul tavolo di confronto tra parti sociali e Dicastero dell’Occupazione le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ulteriori modifiche proposte proprio per le stesse novità per le pensioni, e avvio di una seconda fase di lavoro su ulteriori novità per le pensioni ben più profonde di quelle appena riportate. La mini pensione, dal prossimo primo maggio, consentirà ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, ad eccezione dei liberi professionisti iscritti nelle rispettive casse professionali private, di chiedere un anticipo pensionistico per lasciare anzitempo la propria occupazione, che sarà erogato dall’Istituto di Previdenza, attraverso gli istituti di credito, fino al raggiungimento della normale pensione. Anche questa novità per le pensioni non è strutturale e universale per tutti, ma ancora sperimentale, e durerà, per ora, fino al 31 dicembre 2018. Si prospetta, dunque, un ordine del giorno piuttosto ricco e interessante e nel corso dell’incontro forniremo aggiornamenti in tempo reale.

Temi del confronto di domani tra forze sociali ed esecutivo

Sul tavolo del nuovo confronto di domani tra forze sociali ed esecutivo, come riportano le ultime notizie, le regole di definizione delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, quelle che dovrebbero rientrare nei prossimi Dpcm, attesi a giorni, e che dovrebbero riguardare:

definizione delle entità dei tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione da restituire agli istituti di credito; condizioni delle polizze assicurative; regole per eventuali accessi prioritari a mini pensione e quota 41.

Ma la riunione di domani punta a chiarire alcuni punti ancora incerti. E sono diversi: tra le ultime richieste avanzate, quella calcolo dei contributi figurativi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo. Ma non solo: le altre questioni da chiarire riguardano

un ragguagliamento del requisito contributivo minimo da raggiungere per il fondo pensionistico; chiarimenti sul nuovo cumulo dei periodi assicurativi; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticosa, condizione che, come è stato sottolineato, è particolarmente difficile da soddisfare per i lavoratori edili; liste delle professioni da considerare faticose ed eventuale suo allargamento, come richiesto; chiarimenti su cosa potrebbe accadere nel caso in cui il lavoratore raggiunga i requisiti per la pensione anticipata, durante la mini pensione, prima della maturazione dell'età pensionabile di vecchiaia.

Ulteriori modifiche alle ultime novità per le pensioni in discussione domani

Ma domani potrebbe anche essere l'occasione per rilanciare sulle richieste di modifica alle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 come:

revisione del sistema di calcolo contributivo da rendere più equo e flessibile;