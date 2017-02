Intrastat 2017: istruzioni, compilazione, cosa cambia, regole ufficiali, scadenze. Problemi, errori, difficoltà

Che qualcosa non giri per il verso giusto in ambito fiscale ovvero che le complicazione e la confusione per il contribuente italiano siano in aumento anziché in diminuzione è dimostrato dalla vicenda Intrastat 2017. Succede che entro il 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio è sabato) occorre trasmettere le comunicazioni mensili ma se le norme in vigore hanno fissato la cancellazione di questo obbligo dal primo gennaio 2017, un emendamento al decreto Milleproroghe lo rimette in circolo. Come dire, arriva la proroga di qualcosa che non c'è più. E non è tutto perché alla luce dei tempi ristretti, la Camera è destinata solo a confermare gli emendamenti senza la possibilità di ulteriori cambiamenti. Non solo, ma la norma discussa potrebbe entrare in vigore solo dopo il 27 febbraio. L'abolizione dovrebbe partire dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Milleproroghe. Si tratta evidentemente di una svista legislativa.

E arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su istruzioni, compilazione, regole e scadenze

Immediati arrivano allora i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su Intrastat 2017 e in attesa di capire qualcosa in più sulla proroga della dichiarazione Iva 2017. In realtà si tratta di una comunicazione congiunta tra le stesse Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istat. Ecco allora che in prima battuta ricorda come nell'ambito del Milleproroghe sia imminente il provvedimento che sposta di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea. Si tratta dunque dei modelli Intra 2 per beni acquistati e servizi ricevuti. Per le operazioni del 2017 non c'è alcuna variazione rispetto alle scadenze dello scorso anno, in quanto la soppressione partirà dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2018.

In seconda battuta rileva che nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione europea, l'Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli Intra 2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000 euro nel quarto trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Infine, tali soggetti, rilevano Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Istat sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli Intra 2 compilandoli integralmente e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici ovvero Servizio telematico doganale e Entratel - così al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello europeo.