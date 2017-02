Dichiarazione Iva 2017: proroga in Consiglio dei Ministri giovedì o con circolare Agenzia Entrate, Ministero Economia

A questo punto ogni appuntamento può essere quello giusto per incassare la proroga della Dichiarazione Iva 2017. Naturalmente se arriva in tempi ragionevoli ovvero non il giorno precedente dell'ultimo disponibile ovvero martedì 28 febbraio 2017. E così il prossimo appuntamento da segnare in agenda è quello di giovedì 23 febbraio con il nuovo Consiglio dei ministri. Si tratta evidentemente dell'ultimo importante appuntamento politico prima di rendere inutile ogni ipotesi di proroga da parte del Tesoro. E naturalmente va marcata stretta anche l'Agenzia delle entrate, con cui le stesse associazioni nazionali dei commercialisti avevano avviato un dialogo anche sulla dichiarazione Iva 2017.

Stando alle norme in vigore, a partire dall'anno fiscale 2016, la dichiarazione Iva 2017 deve essere presentata in via autonoma e non in allegato al modello Unico. Lo scorso è stato l'ultimo anno in cui i contribuenti hanno potuto presentare la dichiarazione Iva insieme all'Unico e la comunicazione dati Iva. A partire dal 2017 sono entrate in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla legge di stabilità che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del Milleproroghe. In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale Iva 2017 scadenza in forma autonoma è appunto entro il 28 febbraio 2017.

Senza proroga Dichiarazione Iva 2017 rimane la scadenza del 28 febbraio

Entro il 28 febbraio 2017 e a meno di proroghe, il contribuente deve inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate il nuovo modello per la dichiarazione Iva 2017 mentre quello per la comunicazione dati Iva non deve essere trasmesso poiché questo adempimento è stato eliminato dalla legge di stabilità. In linea generale sono tenuti a presentare la dichiarazione IVa i soggetti titolari di partita Iva anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e/o non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Sono esonerati i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, hanno effettuato solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l'effettuazione delle rettifiche.

Nessuna dichiarazione Iva 2017 per le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti; le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva; i soggetti passivi d'imposta se hanno effettuato nell'anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i soggetti extra UE esercenti attività di ecommerce; le persone fisiche che hanno realizzato nel 2016 un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale.