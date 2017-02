Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Opzione Donna, Ape Volontaria: incontro sindacati e Consiglio dei Ministri

Sono diverse le aspettative in merito alle novità per le pensioni che si prospettano per i prossimi giorni, giorni che potrebbero rivelarsi decisamente interessanti per capire quali ulteriori modifiche potranno arrivare per l’ape, insieme a regole ufficiali di funzionamento, ed eventuali novità relative anche all’opzione donna, e soprattutto alla possibilità di calcolo del cumulo dei contributi anche per il raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dall’opzione donna. Ma andiamo con ordine. I prossimi appuntamenti così attesi in programma sono la riunione di domani tra sindacati ed esecutivo e il Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, occasione durante la quale saranno presentati i decreti attuativi ufficiali delle novità per le pensioni di ape e quota 41. Il termine di attuazione dei Dpcm su Ape volontaria, sociale e quota 41, è fissato per il 2 marzo e ulteriori eventuali modifiche alle attuali novità per le pensioni di ape e quota 41 potrebbero arrivare dopo il 28 febbraio, data entro la quale dovrebbe concludersi l’iter successivo ai Dpmc sulle ultime novità per le pensioni.



Ape volontaria, social e quota 41, prenderanno il via dal prossimo primo maggio, permettendo ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, ad eccezione dei liberi professionisti iscritti nelle rispettive casse professionali private, di lasciare anzitempo la propria occupazione percependo una mini pensione che verrà erogata dagli istituti di credito, attraverso l’Istituto di Previdenza, ma a determinate condizioni. Ape e quota 41, infatti, non saranno per tutti, ma per coloro che abbiano almeno 63 anni, permettendo questo sistema di anticipare l’uscita dal lavoro al massimo di tre anni, e a condizioni differenti in base a determinate categorie di persone. E sono anche diversi i requisiti richiesti alle persone, in base alle categorie in cui essi rientrano. Restano, tuttavia, ancora alcune informazioni da chiarire, nonostante requisiti già noti e dettagli già forniti.

Incontro di domani tra sindacati ed esecutivo

Domani tra sindacati ed esecutivo, come riportano le ultime notizie, si tornerà a parlare delle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41 e dei Dpcm che sono attesi a giorni, probabilmente, come detto, già nel prossimo CdM, e che interesseranno entità dei tassi di interesse da calcolare sull’Ape da restituire agli istituti di credito; condizioni delle polizze assicurative; e criteri di priorità di acceso all’ape e alla quota 41, considerando che, secondo le stime, i beneficiari delle ultime novità per le pensioni di ape dovrebbero essere circa 35mila unità nel 2017 e 20mila unità nel 2018. Ma sarà anche l’occasione in cui poter chiarire ulteriori dettagli chiesti e che riguardano, in particolare:

eliminazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticosa; un ragguagliamento del requisito contributivo minimo da raggiungere per tutti; chiarimenti sul nuovo cumulo dei periodi assicurativi; liste delle professioni da considerare faticose ed eventuale estensione della stessa lista, come del resto da tempo richiesto.

Riunione di domani con i sindacati e ulteriori novità per le pensioni

La riunione di domani tra sindacati ed esecutivo potrebbe essere anche una occasione per rilanciare ulteriori novità per le pensioni, anche perché, come emerso dalle ultime notizie, proprio l’incontro di domani potrebbe essere quello in cui avviare le prime discussioni su una seconda fase di lavoro su novità per le pensioni più importanti. Le ulteriori modifiche alle novità per le pensioni potrebbero riguardare: