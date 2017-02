Rinnovo contratti pubblico, docenti, statali: Cdm giovedì 24 Febbraio. Le attese

Non sarà di certo con il Consiglio dei ministri di giovedì 23 febbraio 2017 che calerà il sipario sulla pubblica amministrazione. E non solo perché resta ancora da risolvere la questione del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, ma perché rispetto al programma iniziale, ha visto il traguardo solo la metà degli obiettivi. E il tutto, sottolineiamo ancora, senza tenere conto l'aumento dello stipendio degli statali, rispetto a cui è in corso il confronto con le forze sociali, al pari di quanto accade con il testo unico del pubblico impiego. All'appello mancano poi i Decreti legislativi su presidenza del consiglio, Prefetture e Aci. A rendere il tutto più complicato c'è stato lo stop dei giudici dell'Alta Corte, le cui sentenze su dirigenti e servizi locali hanno portato alla parziale rivisitazione di alcuni provvedimenti.

Pubblico impiego: cambiamenti in alto mare

Il decreti devono ancora attuare l'accordo del 30 novembre con le forze sociali. Non solo in riferimento al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, rispetto a cui la piattaforma base prevede lo stanziamento di 85 euro medi al mese. Ma anche al rafforzamento del ruolo dei contratti nazionali sulla disciplina del rapporto di lavoro, le regole sui premi di produttività e la gestione dei fondi decentrati. La bozza circolata non fissa regole rigide, ad esempio sui premi, rimandando alla contrattazione. Nella delega viene codificata anche la necessità di attuare misure organizzative per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Favorendo le cure parentali in modo da assicurare che almeno il 10% dei dipendenti pubblici che lo richiedano possano svolgere il telelavoro senza penalizzazione di carriera.

Riforma e razionalizzazione della disciplina dell'avvocatura dello Stato: il provvedimento che ridisegna la governance deve essere ancora adottato dal governo Gentiloni. Incarichi direttivi a tempo (4 anni rinnovabili una volta sola) e divieto di conferimento di ruoli direttivi ad avvocati dello Stato prossimi alla pensione. La delega prevede la riorganizzazione della presidenza del Consiglio e dei ministeri, il riordino degli uffici territoriali delle amministrazioni centrali con riduzioni e accorpamenti per prefetture e sedi ministeriali. Si punta a riordinare il Pra con trasferimento al Ministero per i Trasporti, ma siamo appunto in alto mare.

Le attese dei dipendenti pubblici per giovedì

Attesi piuttosto per giovedì i correttivi, necessari dopo la sentenza dell'Alta Corte, al decreto che interviene su reclutamento e revoca dei direttori sanitari. Il provvedimento istituisce presso il Ministero della Salute un elenco nazionale di chi ha i requisiti per la nomina dei direttori generali delle Asl. Previsto che chi truffa sulle presenze in entrata o direttamente o per interposta persona, se colto in flagranza di reato, sarà subito sospeso e sarà avviato l'iter per il licenziamento che dovrà concludersi in 30 giorni. Dopo i rilievi della Consulta, il testo è stato modificato e approvato in prima lettura dal governo. Il decreto taglia-partecipate che punta a una stretta sulle società per portarle da oltre ottomila esistenti a mille era già stato approvato ed era entrato in vigore a settembre. Poi dopo lo stop della Consulta a novembre il governo ha dovuto correggere il testo nella versione approvata dal Consiglio dei ministri.