Forze dell'ordine, polizia, esercito, carabinieri: bonus 80 euro nuove conferme con riordino carriere e rinnovo contratti

Di ufficiale non c'è ancora nulla, eppure le forze dell'ordine continuano a ricevere rassicurazioni sullo stanziamento del bonus di 80 euro in busta paga in questo 2017. Non subito, ma dal mese di marzo. Le conferme arrivano questa volta dal ministro dell'Interno e a essere coinvolti sono gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Se poi dal 2017 si passerà anche al 2018 (e magari alla ambita strutturalità, al pari dei dipendenti pubblici e privati con stipendio annuo tra 8.000 e 24.000 euro e parzialmente fino a 26.000 euro) è tutto da scoprire così come sono ancora da definire i tempi veri per l'aumento degli stipendi degli statali nell'ambito di quella trattativa sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici che non riesce proprio a vedere la fine. Accanto al bonus di 80 euro per le forze dell'ordine è poi in dirittura di arrivo anche il riordino delle carriere, legato anch'esso alla ripartizione del budget inserito in manovra.

E intanto arriva un nuovo Consiglio dei ministri

La riforma della pubblica amministrazione taglierà il traguardo giovedì prossimo, 23 febbraio 2017, quando in Consiglio dei ministri approderanno gli ultimi decreti attuativi, tra cui anche il nuovo Statuto del lavoro pubblico. A confermare la tabella di marcia è stato il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha difeso i provvedimenti in arrivo, spiegando che superano "la logica brunettiana della lista dei buoni e dei cattivi" e che a contare è la squadra. La novità più rilevante dell'intero progetto per il ministro sta però nel piano di assunzioni per dare una soluzione al precariato storico nel pubblico impiego. Una operazione, assicura, che non avrà costi extra.

Si tratta, chiarisce il ministro, di consentire ad amministrazioni che già pagano quelle persone di poterle assumere. Il riferimento va a medici e infermieri. Marianna Madia tiene anche a precisare un punto ovvero che non c'è alcun decreto della riforma della pubblica amministrazione che non sia pienamente efficace dopo la sentenza dell'Alta Corte che a fine novembre ha dichiarato illegittimo l'iter seguito per l'approvazione delle deleghe, giudicando insufficiente il parere delle Regioni. Un vizio di forma che non blocca il lavoro, garantisce Madia, che avverte anche come delle circa ottomila partecipate pubbliche molte sono inutili e tolgono risorse per i servizi. E di conseguenza dovranno chiudere.

Si tratta di giorni caldi sul fronte della pubblica amministrazione proprio perché in Consiglio dei ministri sono attesi gli ultimi testi attuativi, anche se il lavoro non finirà giovedì. Le forze sociali chiedono infatti che il confronto sulle misure continui e c'è chi solleva perplessità.