Porto Juventus streaming

L’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A venerdì scorso contro il Palermo ha confermato che i bianconeri stanno vivendo un momento strepitoso dal punto di vista fisico, ma anche del calcio che riescono a proporre. Dopo mesi e mesi di critiche sulla scarsa qualità della manovra bianconera e sull’imprescindibile apporto dei fuoriclasse al cammino vincente nuovamente intrapreso dalla Vecchia Signora, Allegri ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1.

E all’improvviso le polemiche si sono sciolte come un gelato all’equatore, e i bianconeri oltre a saper vincere ora convincono anche. Al di là della pochezza, come nel caso del Palermo, degli avversari di turno. Le migliori premesse per Porto Juventus la prima delle due sfide che dovrà decretare quale delle due formazioni possa entrare nella fase caldissima della Champions. I quarti di finale.

Le otto principesse più belle d’Europa si sfidano per decidere la sola che alla fine diventerà Principessa. Quanta leggenda, quanta letteratura. E la Juventus non può non aspirare a rivestire un ruolo da protagonista. Porto Juventus si potrà vedere in chiaro sulle reti Mediaset? Oppure sarà necessario capire come vedere questi novanta minuti in streaming?

Porto Juventus Casillas regolarmente tra i pali

Nuno Espirito Santo ha deciso. Tiquinho Soares e André Silva formeranno la coppia d'attacco che proverà a perforare l'arcigna difesa bianconera. Casillas prenderà regolarmente il suo posto tra i pali della porta dei Dragoni sfidando a distanza il suo collega e amico Gigi Buffon. Due tra i portieri più forti del mondo ancora oggi a distanza di molti anni dall’esordio nel calcio professionistico e con una carriera alle spalle, fatta di allori e trionfi in campo nazionale e internazionale, che parla da sola.

Porto Juventus Allegri spera nei gol di Higuain

Allegri invece spera nei gol di Higuain per chiudere già all’andata il discorso qualificazione. Una mission tutt’altro che impossible per il centravanti argentino che in molti oggi definiscono l’attaccante più forte attualmente in circolazione. Al mondo. Il tecnico livornese sembra avergli cucito addosso il nuovo modulo che ha rilanciato alla grande il bomber argentino.

Contro il Palermo è arrivato il sigillo numero diciannove in campionato, il ventiduesimo nelle trentuno presenze totali stagionali. Numeri che farebbero impallidire chiunque e che consacrano il Pipita nell’Olimpo dei più grandi centravanti di sempre.

Vedere Porto Juventus in streaming

Vedere Porto Juventus in streaming sarà possibile. Non attraverso la piattaforma streaming di Mediaset Premium, concessionaria in esclusiva dei diritti per la Champions League. Mediaset Play, infatti trasmetterà la partita in diretta streaming gratuita solo per chi ha acquistato il pacchetto Champions o il singolo evento. Come successo già con la gara del Napoli a Madrid la scorsa settimana, nemmeno questa volta Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 i novanta minuti dello stadio Do Dragao di Porto.

Per quelli che non vogliono procedere in questa direzione l’alternativa è quella di cercare siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Meridiano Television in Venezuela, Tencent e PPTV BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, UzReport TV in Uzbekistan, CCTV in Cina Teletica in Costa Rica, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia Sina.

Infine esiste anche la possibilità di rivolgersi ai siti dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere in streaming qualche partita perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Limite non trascurabile è che spesso, l’iscrizione alla piattaforma viene negato agli italiani.