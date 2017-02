Dichiarazione Iva 2017: proroga necessaria per istruzioni arrivate all'ultimo momento comunicazione Iva

Chi non ha ancora proceduto con questo adempimento spererà fino all'ultimo di riuscire a portare a casa la proroga della dichiarazione Iva 2017. Le ragioni sono di vario tipo e fanno riferimento alle tante, per qualcuno troppe, novità introdotte da assorbire in poco tempo. Il rischio di commettere errori e imprecisioni è evidentemente molto alto, nonostante le dettagliate istruzione fornite dall'amministrazione finanziaria. A oggi, c'è poco più di una settimana per concludere questo adempimento fiscale che va in scadenza il 28 febbraio.

Novità Dichiarazione Iva 2017

E in effetti sono tante le novità che saltano fuori dalla dichiarazione Iva 2017, a iniziare dall'eliminazione della casella "Dichiarazione integrativa a favore" dalla sezione "Tipo di dichiarazione". Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato infatti equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione a sfavore. Nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è quindi più necessario segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. I cambiamenti nella dichiarazione Iva 2017 non riguardano evidentemente solo il frontespizio. Nell'ottica di agevolare le operazioni di compilazione, facciamo presente che il rigo VE3, sezione 1, riservato all'indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, è stato soppresso con la dichiarazione Iva 2017.

Nella stessa sezione sono stati inseriti VE5, VE6 e VE10 riservati alle operazioni attive con percentuali di compensazione rispettivamente del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Inserito nella sezione 2, il nuovo rigo VE21 da utilizzare per indicare le operazioni attive con aliquote del 5%. Il campo 7 del rigo VE35 della sezione 4 è stato rinominato "Cessioni di prodotti elettronici" per l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Nella sezione 1, è stato soppresso il rigo VF3 che era utilizzato per indicare le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Nella stessa sezione sono stati inseriti VF3, VF6 e VF7 riservati alle operazioni passive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 5%, del 7,65% e del 7,95%. Il rigo VF41 presente nella sezione 3-B che era utilizzato per indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% è stato soppresso. Nella stessa sezione sono stati inseriti VF43, VF44 e VF48 riservati alle operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%.

Credito dalla dichiarazione Iva 2017

Con riferimento all'utilizzo del credito Iva possono verificarsi diverse situazioni: