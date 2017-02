Dichiarazione iva 2017, Intrastat, Spesometro: più complicazioni, nessuna proroga o quasi e sciopero commercialisti annullato

L'annullamento dello sciopero dei commercialisti è stato confermato, ma non tutti sono convinti della bontà di questa scelta. Certo, sullo Spesometro le parti hanno raggiunto una intesa, ma non è evidentemente sufficiente e la delusione è evidente. Sono infatti tante non solo le richieste non accolte, ma le complicazioni che stanno saltando fuori, anche oltre la mancata proroga, fino a ora, della dichiarazione Iva 2017. Qualche esempio? Le fatture contenute nel documento riepilogativo della comunicazione Iva devono essere trasmesse singolarmente. Poi c'è il pasticcio relativo all'Intrastat 2017 ovvero della proroga di un adempimento che è stato abolito e che, oltretutto, arriverò oltre la scadenza.

Le 10 nuove scadenze degli adempimenti

In attesa di capire allora cosa succederà con la proroga della dichiarazione Iva 2017, cambia lo scadenzario fiscale in seguito alle novità introdotte con il Milleproroghe, non ancora definitivamente approvato.