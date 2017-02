Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 scelte da Direzione e riunione Forze Sociali

Si avvia ad essere una giornata decisamente impegnativa quella di oggi in cui sono in programma, come riportano le ultime notizie, la nuova Direzione del centrosinistra e la nuova riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione, appuntamenti che potrebbero avere importanti e significative conseguenze per le novità per le pensioni. Particolarmente attese dunque:

riunione della Direzione del centrosinistra; riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione; decisioni su futuro della maggioranza e impatto sulle novità per le pensioni.

Nuovo appuntamento con la Direzione del centrosinistra: ultime notizie e cosa aspettarsi

E' in programma nel primo pomeriggio di oggi la nuova riunione della Direzione del centrosinistra ma non sarà animata dallo scontro tra l’ex premier e segretario e l’opposizione interna: stando alle ultime notizie, l’ex segretario non dovrebbe essere presente. La Direzione si occuperà della nomina della commissione di garanzia che porterà avanti la fase congressuale. E mentre l’ex segretario sarà oggi forse il grande assente, dal canto suo il governatore della Puglia dovrà comunicare la sua decisione se, cioè, restare nel centrosinistra e sfidare l’ex segretario al congresso o lasciare subito. Intanto, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, dall’unione del ministro della Giustizia Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e il presidente del Gruppo Occupazione Cesare Damiano potrebbe nascere una nuova area.

Dovrebbe essere quella pronta a ridare slancio ad un centrosinistra che sembra aver decisamente perso mordente negli ultimi periodo, con l’auspicio di un ritorno ad affrontare tematiche e questioni centrali per il Paese nel puro spirito di sinistra, cioè ascoltando e soddisfacendo i bisogni della gente. E i nomi di Orlando e Damiano avrebbero certamente un grandissimo e importantissimo impatto sulle novità per le pensioni, considerando la posizione da sempre aperta a modifiche pensionistiche dal ministro della Giustizia e alle battaglia per le importanti novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri che da sempre Damiano porta avanti.

Scissione o unione della maggioranza: vantaggi e impatto novità per le pensioni di elezioni subito

Sia nel caso di una scissione della maggioranza sia nel caso di una ritrovata unione, i vantaggi per le novità per le pensioni sarebbero diversi, considerando che nel caso di una scissione ogni eventuale forza alternativa a quella dell’ex segretario, da nuovo Ulivo a Campo progressista di Pisapia, alla sinistra socialista di D’Alema, ha già annunciato nel suo programma novità per le pensioni, importanti e necessarie per riconquistare fiducia, consensi e voti, che verrebbero riconquistati attraverso un rilancio di importanti novità per le pensioni anche nel caso in cui la maggioranza dovesse continuare a lavorare unita.

E forse a maggior ragione, perché dopo aver lavorato per oltre due anni promettendo novità per le pensioni mai realmente arrivate e tamponate da novità per le pensioni sempre sperimentali, non universali per tutti e in molti casi inutili e inefficaci (basti pensare alla staffetta) sembrerebbe arrivato il momento di far qualcosa di grande e concreto. E si tratta di una prospettiva che sarebbe ancor più rafforzata se davvero si dovesse andare ad elezioni politiche subito: se, infatti, come riportano le ultime notizie, le elezioni fossero anticipate a giugno, le novità per le pensioni sarebbero il perfetto campo di battaglia su cui sfidarsi. A puntarci, infatti, non sarebbe solo la maggioranza ma anche tutti gli altri schieramenti politici.

Nuova riunione tra Dicastero dell’Occupazione e forze sociali e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Mentre si attende di capire come si concluderà la Direzione del centrosinistra, oggi gli occhi sono puntati anche sulla nuova riunione tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione. Al centro della nuova riunione le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, con relative discussioni su dettagli da chiarire e richieste di ulteriori modifiche. La riunione, stando a quanto riportano le ultime notizie, dovrebbe anche definire ufficialmente la platea e l’ammontare del reddito delle persone che potranno beneficiare di mini pensione e quota 41. Si dovrebbe discutere anche di: