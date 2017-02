Prestiti personali febbraio-marzo 2017: migliori offerte, tassi interessi, condizioni, spese, importo e tempi

Continuano ad essere ancora e sempre molto richiesti i prestiti personali da parte degli italiani e gli ultimi mesi hanno segnato un vero e proprio boom di richieste: a causa della crisi economica, che ha portato anche numerose famiglie ad esaurire tutti i propri risparmi, sono sempre più coloro che per esigenze di maggiore liquidità richiedono un prestito, per riuscire a sostenere le correnti spesi mensili per cui il solo stipendio spesso non basta più. Stando agli ultimi dati, i tassi medi sono scesi, attestandosi intorno al 9% per cifre comprese tra i 5 e i 15 mila euro. In particolare, il Taeg (tasso annuo effettivo globale) medio nelle principali banche oggi è del 9,5% per un prestito di 5 mila euro da restituire in 24 mesi e del 9,1% per un prestito da 15 mila euro da restituire in sei anni. Nel 2016, nota Assofin, l’erogato con i prestiti personali è salito del 14,7% a 20,1 miliardi di euro; il numero di operazioni è aumentato del 10,2% a 1,66 milioni e l’importo medio è stato di 12.127 euro.

Tra le migliori offerte di prestiti personali disponibili per la fine di questo mese di febbraio 2011 e che saranno disponibili anche nei primi giorni di maggio, spiccano quelle di:

Bnl; Findomestic; Unicredit; Intesa Sanpaolo.

Le offerte di prestiti personali 2017 Bnl e Findomestic

Per la fine di questo mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo 2017, BNL- Gruppo Paribas, per una richiesta di prestito da parte di un soggetto di 30 anni con un reddito mensile netto di 1.300 euro, propone per un prestito 40mila euro della durata di 90 mesi il pagamento di una rata mensile di 559,73 euro, con un Tan fisso a 5,99% e un Taeg a 6,53%.

Findomestic propone il Prestito Personale Flessibile, che per la richiesta di 14 mila euro da restituire in 96 mesi, prevede il pagamento di una rata mensile da 186 euro con interessi Tan del 6,29% e Taeg del 6,48%. I costi includono anche le opzioni di flessibilità per saltare la rata o cambiarne l’importo, ma non comprendono la polizza assicurativa.

L’offerta di prestito personale Unicredit

Unicredit propone finanziamenti di piccole somme o anche di diverse decine di migliaia di euro: per un prestito fino a 5 mila euro, con creditexpress easy, si può ottenere, semplicemente inviando richiesta online, la somma richiesta in tempo reale. Per questi finanziamenti Unicredit propone un tasso di interesse dedicato con Tan al 6,90% e la restituzione può avvenire in un tempo compreso tra i 12 e i 36 mesi. Per richieste di somme più ingenti, Unicredit prevede CreditExpress Dynamic, che permette di richiedere un prestito da 3 mila e fino a 30 mila euro con una durata massima di 84 mesi; prevede le opzioni di flessibilità per cambiare rata o posticiparla; e l’opzione di ricarica con cui è possibile ottenere nuova liquidità con le stesse condizioni. I tassi variano in base alle somme richieste: per richieste di 10 mila euro, ad esempio, è previsto un piano di rimborso composto da 36 rate mensili al costo di 326,91 euro con interessi Tan del 10,90% e interessi Taeg del 12,42%.

L’offerta di prestito personale Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo propone PerTe Prestito Facile valido anche per chi ha un n contratto di lavoro a tempo determinato, un lavoro atipico o se sei un libero professionista. Questo prestito prevede una durata massima di rimborso di 10 anni, prevede la richiesta di un importo massimo di 75mila euro, e una volta effettuata la richiesta la risposta dovrebbe essere data entro 24 ore. Inoltre, questo prestito comprende l'opzione posticipo rate, per spostare le scadenze della rata in caso di necessità. Per fare un esempio, per la richiesta di un importo da 15mila euro da restituire in 84 mesi, l'importo della prima rata sarà di 305, o6 euro, le successive saranno di un importo di 255,66 euro con un tan del 6,90% e un taeg del 7,55%.

I migliori Prestiti personali senza busta paga e finanziamenti GENNAIO 2017. In questo articolo proponiamo i migliori finanziamenti senza bisogno di presentare la busta paga e senza garanzie, ma anche prestiti personali, finanziamenti per attività e liberi professionisti con bassi tassi d'interesse.