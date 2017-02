Streaming Porto Juventus: Champions League live gratis in diretta tv su siti streaming

L’attesa per il fischio di inizio di Porto Juventus sta per finire. Mancano, infatti, poco più di ventiquattro ore e poi per la squadra di Allegri, come ovviamente per il lusitani, sarà di nuovo tempo di Champions League. La pausa invernale è stata lunga e c’è grande voglia di calcare nuovamente il palcoscenico calcistico più prestigioso d’Europa. Una sfida intrigante che sarà possibile seguire sia in diretta tv, ma solo per quelli che hanno acquistato il pacchetto della Champions su Mediaset Premium, concessionaria in esclusiva dei diritti televisivi in Italia, oppure ricercare i siti per vederla live gratis in streaming.

Il Porto, secondo nel suo girone dietro il Leicester di Claudio Ranieri, arriva alla sfida in piena salute grazie alle sei vittorie consecutive che lo hanno proiettato al secondo posto in classifica con un solo punto da recuperare nei confronti della capolista Benfica. Non male per una squadra che era partita abbastanza male, ma che ha saputo ritrovare le convinzioni giuste con il passare del tempo. I lusitani hanno lanciato messaggi chiari alla vigilia della partita: massimo rispetto per i campioni d’Italia in carica, ma nessun timore reverenziale. I Dragoni proveranno il tutto per tutto per battere i bianconeri.

Il precedente con la Roma, eliminata nei preliminari di agosto, tiene alto il morale della truppa allenata da Nuno Espirito Santo. Per la Juventus il primato è una dolce abitudine e se in campionato i bianconeri hanno ipotecato ormai anche il sesto scudetto consecutivo, in Champions Higuain e compagni si presenteranno in Portogallo con i galloni di capolista del girone G davanti al Siviglia.

Porto Juventus live gratis trappola per la Vecchia Signora?

Rispetto si, paura no. Questo è l’atteggiamento che trapela dal quartier generale della squadra portoghese che proverà a giocarsela a viso aperto contro i campioni d’Italia pur sapendo di avere qualcosa in meno in termini di qualità dell’organico. Porto Juventus, che i tifosi bianconeri potranno seguire anche live gratis in streaming, potrebbe trasformarsi in una vera e propria trappola per la Vecchia Signora se non scenderà in campo con la giusta cattiveria agonistica.

Siti Porto Juventus bianconeri determinati

La vittoria sul Palermo di venerdì sera è stata una sorta di prova generale in vista del grande appuntamento di Champions contro il Porto. Ma quella gara ha anche evidenziato un certo rilassamento della Juventus dopo aver messo al sicuro il risultato. Un atteggiamento che non potrà essere riproposto contro la squadra portoghese se non si vuole rischiare seriamente di compromettere il cammino europeo.

I bianconeri lo sanno e sono determinati ad affrontare con la giusta carica i biancoblù di Nuno Espirito Santo. Emblematiche le parole in tal senso pronunciate da Bonucci e Dybala che tengono alta la tensione in uno spogliatoio che comunque è consapevole di poter centrare l’impresa.

Vedere Porto Juventus live gratis in streaming

Mercoledì sera chi non sarà a Madrid a sostenere i propri beniamini non ammetterà nessun imprevisto o disagio e vorrà solo trovare il modo per vedere Porto Juventus. I più giovani stanno ricercando già come vedere live gratis in streaming questo evento sportivo che richiamerà una folla di curiosi ed appassionati notevoli. Ci saranno i tifosi della Juve in prima fila, ovvio.

Ma anche gli appassionati di calcio e i cosiddetti nazionalisti, quelli che, in campo europeo fanno il tifo per le squadre italiane senza se e senza ma. La soluzione preferibile e più sicura sarà quella di scegliere i siti dei canali satellitari stranieri come Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan.

Un’altra strada che potrebbe essere battuta è quella dei siti dei bookmakers stranieri che di solito trasmettono alcune partite di Champions perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere le partite del campionato italiano. Il limite, nemmeno trascurabile, è che le iscrizioni alle varie piattaforme potrebbero essere vietate agli italiani.