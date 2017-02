Porto Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Tutto pronto per Porto Juventus l’andata degli ottavi di finale di Champions League per la seconda squadra italiana in lizza nel torneo calcistico più prestigioso. Dopo la sconfitta del Napoli al Bernabeu toccherà alla Juventus, mercoledì sera, raddrizzare le sorti del calcio italiano. Non sarà facile contro il Porto ma i bianconeri devono provare, senza presunzione ma consapevoli della loro superiorità tecnica, a chiudere il discorso qualificazione già nella gara del Do Dragao. Impresa non facile che però è nelle corde della squadra di Allegri che sta attraversando un momento felice anche dal punto di vista del gioco.

Molto merito senza dubbio va attribuito proprio all’allenatore livornese che, dopo vari tentativi, ha forse trovato la quadratura del cerchio. Per l’occasione la Juventus indosserà l’abito di gala. Quello delle grandi occasioni. Scendendo in campo con il 4-2-4 che se all’inizio ha fatto storcere il naso a più di un Solone che amava discettare sull’opportunità che un colosso come Mandžukić venisse adattato al ruolo di esterno, al pari di Cuadrado.

Voci messe ben presto a tacere dai risultati brillanti che questa nuova formula ha saputo produrre in campo. Mercoledì sera riprenderà la rincorsa alla finale di Cardiff. E in questa vigilia i tifosi devono decidere dove e come vedere Porto Juventus. Molti hanno già iniziato le ricerche dei siti web per seguirla in streaming.

Porto Juventus anche i Dragoni due volte campioni

Come la Juventus anche i Dragoni sono stati per due volte campioni della massima competizione calcistica continentale. André Silva è certamente la stella di questa squadra e faranno bene Bonucci e compagni a studiarne il modo di stare in campo per evitare di essere sorpresi dalla sua tecnica e dal senso del gol che lo rende paragonabile ai più grandi attaccanti di sempre.

Silva ha infatti realizzato ben diciotto reti nelle trentadue partite finora disputate. Cinque di queste sul palcoscenico europeo e anche la Roma ne ha fatto le spese visto che figura tra i marcatori che condannarono i giallorossi all’eliminazione.

Porto Juventus siti web esame di maturità per i bianconeri

L’obiettivo minimo sono le semifinali. Il massimo, ovviamente, è quello di alzare la coppa dalle grandi orecchie al Millennium Stadium di Cardiff. Questa è la road map fissata dalla società. Porto Juventus rappresenta quindi un vero e proprio esame di maturità per i bianconeri in vista di un futuro che dovrà essere costruito tassello dopo tassello. Lo stadio Do Dragao rappresenterà un difficile banco di prova per le ambizioni juventine.

Ad Oporto servirà mantenere innanzitutto un’identità forte, una sicurezza al pari di quella ormai nota in campionato. La mentalità vincente non dev’essere confusa con la presunzione di voler dettare legge in casa del Porto. La Juventus però dovrà provarci, pur sapendo soffrire quando sarà necessario.

Dal Do Dragao inizierà la vera Champions, quella fatta dai migliori team, che regalerà lo spettacolo più bello e che non ammetterà alcun errore. Dal Do Dragao, si fa sul serio.

Dove e come vedere Porto Juventus in streaming

A casa o dagli amici, in un locale oppure da soli a soffrire con la propria anima. Tanti i luoghi dove vedere Porto Juventus, ma sarà importante capire anche come. Il modo più semplice sarà quello di utilizzare la piattaforma Mediaset Premium Sport che trasmetterà in esclusiva e solo per gli abbonati i novanta minuti del Dragao anche in streaming su Mediaset Play. Oppure in streaming sui siti dei canali satellitari stranieri.

Ecco qualche esempio: CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.