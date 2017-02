Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Casaleggio, Nannicini, Fratoianni

Mentre il centrosinistra si riorganizza tra nuova Direzione, possibile scissione, ipotesi di nuove forze, pronto, come detto dall'ormai ex premier ed ex segretario, ad andare ad elezioni anticipate a giugno, il Movimento 5 Stelle non è da meno e si avvia alla definizione sempre più serrata di un programma, sperando di superare tutte le tensioni interne.

Le recenti affermazioni di Davide Casaleggio e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i grandi protagonisti del M5S pronti a lavorare in maniera profonda tanto per risolvere i problemi interni del Movimento, a partire dal caos romano con le vicende che coinvolgono la sindaca, Davide Casaleggio. Considerando i movimenti interni al centrosinistra e la possibilità forse al momento remota, di una riappacificazione interna che allontanerebbe le elezioni politiche, Casalegggio rilancia sul voto a giugno e sulla proposta del M5S di un sistema di voto da approvare a marzo con scioglimento delle Aule ad aprile. Secondo quanto riportano le ultime notizie, Casaleggio avrebbe anche affermato di essere già a lavoro sulla definizione di un programma con provvedimenti che tra poco saranno messi al voto online. Parte fondamentale del programma del M5S riguarda certamente le novità per le pensioni che, come ormai ben sappiamo, il Movimento vorrebbe del tutto rivedere. Le proposte del m5S per modificare le attuali norme pensionistiche in vigore sono:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; introduzione dell’assegno universale.

Le ultime posizioni di Nannicini e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che continueranno certamente ad avere importanza per l’eventuale realizzazione di ulteriori novità per le pensioni più profonde, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Tommaso Nannicini. Lui che ha avviato le trattative per la definizione degli accordi con gli istituti di credito per i tassi di interesse da applicare alla mini pensione, lui che insieme al commissario per la revisione della spesa pubblica, dopo aver già condiviso impegni su novità per le pensioni che avrebbero dovuto essere peggiorativi ma non ancora messi in atto, sembra stia continuando a lavorare, stando a quanto riportano le ultime notizie, sulla preparazione del programma in caso di elezioni subito. Al centro di questo programma, secondo quanto trapelato, vi sarebbero imposte e novità per le pensioni. Del resto, Nannicini è colui che da sempre spinge per un cambiamento delle attuali norme pensionistiche e che ha anche appoggiate le novità per le pensioni proposte dall’Istituto di Previdenza. E sembrerebbe che nel nuovo programma, con particolare riferimento alle novità per le pensioni, vi sia una ripresa sia della novità per le pensioni di quota 100, sia dell’assegno universale, sua di una serie di misure che lo stesso Nannini aveva previsto per un secondo momento di lavoro sulle pensioni, ma che potrebbero essere anticipate, come il taglio delle ricche pensioni degli altri esponenti pubblici istituzionali, in una logica del consenso in vista di nuove elezioni.

Le ultime posizioni Fratoianni e conseguenze per novità per le pensioni

Intanto, Nicola Fratoianni sembrerebbe essersi avviato, come riportano le ultime notizie, a diventare leader di una Sinistra italiana che si p già scissa. A sancire la nascita del nuovo schieramento, che dovrebbe interessare anche il segretario della Fiom Landini, il prossimo congresso. Ci si appresta a dare vita, dunque, ad una nuova forza politica che si propone come autonoma e radicale e a guidarla ci sarebbe quel Fratoianni, ex fedelissimo di Vendola a Sel, la cui intenzione è quella innanzitutto di riprendere i temi cari ai cittadini, anche in riferimento alle novità per le pensioni, per risolvere il grande gap esistente tra le diverse generazioni, con le persone più anziane costrette a lavorare sempre più a lungo per raggiungere i requisiti pensionistici richiesti e i più giovani, fuori dal mondo del lavoro, impossibilitati a crearsi un futuro. Per Fratoianni, finora non sono stati investiti soldi aiuti, sostegni e in novità per le pensioni, misure fondamentali ma che vengono sottovalutate, preferendo ancora destinare il denaro a provvedimenti che vengono considerati prioritari ma che non portano alcun risultato positivo.