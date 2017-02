Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Morando, Juncker, Dijsselbloem

Si guarda con particolare attenzione alla risposta attesa dalla Comunità sulla probabile procedura di infrazione che deciderà di aprire nei confronti del nostro Paese, una decisione che avrebbe decise conseguenze negative per i provvedimenti che si vorrebbero portare avanti, soprattutto in merito alle novità per le pensioni. Una procedura di infrazione, infatti, farebbe scattare sul nostro Paese costanti e continui controlli e monitoraggi da parte di una Comunità che probabilmente bloccherebbe ogni misura per noi importante, mantenendo l’attenzione sui conti pubblici innanzitutto, a partire da quelle novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità che la Comunità non ha mai sostenuto nel nostro Paese, convinta del fatto che le attuali norme siano tra le poche in grado di assicurare una sostenibilità finanziaria al momento.

Le ultime affermazioni di Morando e conseguenze per novità per le pensioni

Nessuno sconto sulla manovra, ha affermato il viceministro dell’Economia Morando, confermano le parole del responsabile Dicastero dell’Occupazione sui cambiamenti da attuare all’entità della manovra chiesta della Comunità, di ben 3,4 miliardi di euro. Secondo quanto spiegato dall’Economia, entro domani non saranno comunicate alla Comunità ulteriori informazioni, non vi sarà l'aumento delle accise sulla benzina e il rischio è che si possa davvero essere sottoposti ad una procedura di infrazione, il che porterebbe ad un aggravio dei tassi, condizione che non favorirebbe le novità per le pensioni, né le ultime di mini pensione e quota 41, considerando che saranno strettamente legate all’andamento dei tassi considerando il coinvolgimento degli istituti di credito e la restituzione dell’anticipo ad essi con relativo calcolo proprio dei tassi di interesse, nè ulteriori novità per le pensioni che certamente non verrebbero

Le ultime posizioni di Juncker e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il presidente della Commissione comunitaria, Jean-Claude Juncker, da sempre impegnato nel progetto di una Comunità politica e sociale, domani dovrebbe attestare che in assenza della correzione di 3,4 miliardi l’Italia non rispetta le regole sui conti, ma, stando alle ultime notizie, non dovrebbe aprire la procedura d'infrazione. Juncker avrebbe, infatti, deciso di concedere ulteriori tempo al nostro Paese, si dice, fino al prossimo maggio. Juncker ha chiaramente affermato di non lavorare contro l'Italia, di continuare a sostenerla, motivo per il quale, nonostante il giudizio atteso che sarà dato, sarà contestualmente dato anche più tempo al nostro Paese per sistemare i conti. E ne ha chiaramente espresso il sostegno per quanto sta facendo per immigrati e post terremoto, dicendo che non si può lasciare sola. E questa ennesima apertura da parte del presidente Juncker potrebbe rivelarsi importante anche per altre questioni, come quella occupazionale e quindi delle novità per le pensioni che proprio perchè potrebbero servire da spinta al rilancio dell'occupazione tanto auspicata dalla stessa Comunità, potrebbero finalmente essere attuate. Senza dimenticare l'ampia disponibilità della Comunità all'introduzione dell'assegno universale nel nostro Paese.

Le ultime posizioni di Dijsselbloem su situazione italiana e conti da sistemare

Decisamente più ferma e severa la posizione del presidente Dijsselbloem nonostante sia disposto anche lui a concedere più tempo al nostro Paese. Una posizione, dunque, comunque accomodante ma che sia controbilanciata da impegni seri e profondi da parte del nostro Paese. Secondo quanto spiegato dal presidente Jeroen Dijsselbloem sulle misure messe a punto dal nostro Paese per sistemare la questione conti sotto la lente di ingrandimento della Comunità, si tornerà a parlare della questione a marzo e solo allora se ne potrà esprimere un giudizio formale. Al momento tutto sembrerebbe nella mani della Commissione e, come visto, si tratta di un passaggio che potrebbe rivelarsi ancora una volta positivo per l’Italia.