Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: calcolo, per chi, come funziona, quando si può fare domanda

Si avvia ad essere interessante, secondo le anticipazioni delle ultime notizie, la riunione che tra un po’ si terrà tra esecutivo e forze sociali sulle ultime novità per le pensioni. Si parlerà di novità per le pensioni attuali in itinere, con relativi requisiti e cambiamenti ancora in discussioni relativi alle stesse novità per le pensioni, ma anche, probabilmente, di un secondo momento di avvio di ulteriori novità per le pensioni più profonde da portare avanti. Al centro delle discussioni, in particolare:

Ape Social; Quota 41; Ape Volontaria.

Si tratta di meccanismi che si spera vengano chiariti nel dettaglio nella riunione odierna, per cui attendono, però, ulteriori chiarimenti relativi

alla definizione dei tassi di interesse da applicare all’ape per la sua restituzione agli istituti di credito che la erogheranno, e che ne definiranno, o meno, la convenienza; alla definizione delle polizze assicurative; alla richiesta di ampliamento della platea di beneficiari e della lista delle professioni faticose; alla questione della possibilità di rifiutare anche la domanda di accesso ad ape e quota 41, considerando che non trattandosi di vere e proprie novità per le pensioni, quanto piuttosto di misure indennitarie non è obbligatorio che la domanda presentata venga accettata.

Per quanto riguarda i tempi di invio per la domanda di richiesta dell’Ape volontaria, Ape social e quota 41, si potrà inviare a partire dal prossimo primo maggio 2017 e inizierà ad essere pagata entro 30 giorni lavorativi. Ricordiamo che per il momento l'ape sarà in vigore fino al 30 dicembre 2018 non essendo una novità per le pensioni strutturale ma ancora sperimentale.

Ape volontaria: per chi, come funziona, requisiti e domanda

Partendo dall’Ape volontaria, è la novità per le pensioni che da quest’anno anticipare la propria età pensionabile a 63 anni, avendo maturato almeno 20 anni di contributi, con un anticipo che sarà erogato dagli istituti di credito, attraverso l’Istituto di Previdenza, per tutto il tempo mancante alla maturazione dei normali requisiti pensionistici richiesti. L’anticipo Ape sarà rimborsato da parte del pensionato con un piano 20ennale e una decurtazione sulla pensione finale che, stando alle ultime notizie, non dovrebbe essere superiore al 5%, ma compresa tra il 4,5% e il 4,7%. Se questa fosse davvero l’entità della rata di rimborso, potrebbe anche essere conveniente chiedere l’ape per lasciare anzitempo la propria occupazione, perché per tre anni di uscita prima, il taglio sulla pensione finale sarebbe davvero minimo. Ma con tassi più alti questa stessa convenienza sarebbe a rischio. Restano da definire le condizioni delle polizze assicurative.

Ape social e quota 41: per chi, come funziona, requisiti e domanda

I costi di rimborso e tassi saranno del tutto azzerati per l’ape social senza oneri destinata unicamente alle categorie di persone svantaggiate che comprendono:

chi è rimasto senza occupazione, che abbia raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi, e abbia esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi; malati gravi o invalidi, che abbiano una percentuale di invalidità dal 74% in su, con 63 anni di età e 30 anni di contributi; coloro che sono impegnati in attività faticose, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 36 anni di contributi, di cui 6 continuativi, e rientrino nella lista delle occupazioni considerate faticose.

Questa lista comprende:

conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; infermiere ed ostetriche; lavoratori edili; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; facchini; conciatori di pelli e di pellicce; addetti alla lavorazione dell’amianto; autisti di mezzi pesanti e camion.

All’Ape social è strettamente collegata la quota 41, valida unicamente per le stesse categorie di persone svantaggiate riportate per l’ape social, che permette di andare in pensione prima a tutti coloro che sono entrati prestissimo nel mondo occupazionale, cioè a 14-15 anni, a patto che entro il 19esimo anno di età abbiano, però, maturato almeno 12 mesi di contributi anche non continuativi.