Partite streaming Europa League, Champions League, Serie A calcio live gratis diretta

Cosa c’è di meglio di una tre giorni, che diventerebbero di più se si considerano anche le partite della Serie A) dedicata esclusivamente al calcio? Per giunta quello che conta. Quello che mette di fronte le migliori squadre europee impegnate nella Champions League e in Europa League. Niente, risponderebbero ovviamente le migliaia di tifosi ed appassionati di questo sport che sono già pronti a non perdersi nemmeno un minuto delle partite che si disputeranno da martedì a giovedì.

Tante emozioni, speriamo nessuna delusione per quanto riguarda il calcio italiano. Partite che potranno essere seguite live anche in televisione, a patto di aver sottoscritto gli abbonamenti alle pay per view (Mediaset Premium Sport per la Champions e Sky Sport per l’Europa League che hanno acquistato in esclusiva i diritti per trasmettere le gare delle due competizioni) ma anche in streaming attraverso i siti web che potrebbero trasmettere questi eventi.

Live gratis Champions League ed Europa League

Per vedere live gratis in streaming la Champions League ed Europa League la soluzione più immediata è quella fornita da Premium Play. Il servizio propone anche la visione on demand anche dei contenuti non propriamente sportivi, così come i più importanti appuntamenti di Eurosport e le gare del campionato italiano di alcune tra le più forti formazioni della Serie A.

Compreso in tutti i pacchetti Mediaset Premium sottoscrivibili dagli abbonamenti, Ovviamente gli eventi sono visibili anche sul televisore di casa. Basta munirsi dell’apposito decoder oppure si può usufruire di una smart TV o dell’Xbox. Per chi invece non potrà per una ragione o per un’altra stare seduto comodamente a godersi gli eventi, le alternative offerte da smartphone e tablet con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile, sono sempre preferite.

Per quel che riguarda l’Europa League si può provare a sintonizzarsi sulle frequenze TV8 un’emittente in chiaro che fa capo al gruppo Sky Italia oppure sulle Tv nazionali in chiaro di Francia, Svizzera, Austria, Germania, Croazia e Slovenia che sono visibili anche sul territorio italiano nelle zone di confine. Altre emittenti come il canale RTL Club di Lussemburgo, Belgio e Olanda, vengono captate sull’impianto satellitare.

Come vedere le partite in streaming con canali stranieri

Altre soluzioni possibili che aiutano a scigliere il dilemma su come vedere le partite della Champions League, dell’Europa League o della Serie A in streaming possono essere suggerite dai canali stranieri CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina.

Alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.

A bilanciare l’esclusività di Premium Play, ci sono le partite trasmesse in chiaro e per tutti da Mediaset, visibili anche in diretta streaming da PC, smartphone e tablet sul portale www.sportmediaset.it o con l’app Sportmediaset. Infine sul canale 546 del decoder Sky sono trasmesse le immagini proposte dal canale tedesco Zdf. Qualche tentativo si può fare anche sui canali satellitari sintonizzandosi sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo.