Pensioni ultime notizie le scelte da Direzione, CDM, Comunitarie per pensioni mini, quota 41, quota 100

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:15): Tre momenti importanti in meno di 48 ore per le novità per le pensioni, con alcuen scelte che avranno impatti subito per le novità per le pensioni stesse, altre, invece, a latere e più nel medio termine. Nelk pomeriggio la Direzione, domani le decisioni comunitarie e giovedì il CDM, ovvero il Consiglio dei Ministri dove potremmo sapere anche nelle ultime notizie e ultimissime di qualche ora, se ci saranno le pensioni tra i punti.

Si attende la conclusione si tre importanti appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisamente cruciali per quanto riguarda eventuali lavori da portare avanti per ulteriori novità per le pensioni da approvare nel nostro Paese. Occhi puntati dunque sulle:

scelte che deriveranno dalla nuova riunione della Direzione del centrosinistra; decisioni che saranno prese dalla Comunità nei confronti del nostro Paese; discussioni e novità che saranno presentate nel prossimo CdM.

Le scelte della Direzione del centrosinistra e conseguenze per novità per le pensioni

Si attendono con particolare curiosità le ultime notizie dalla riunione della Direzione del centrosinistra che, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbe sancire la definitiva scissione della maggioranza o avviare una sorta di riunione interna in vista delle prossime elezioni politiche. Al momento questa seconda strada sembra piuttosto difficile da percorrere, considerando gli esiti dell’Assemblea nazionale di domenica scorsa e le posizioni di gran parte degli esponenti dell’opposizione interna già pronti a riorganizzarsi in nuovi schieramenti politici pronti a porsi come alternativa a quello dell’ex premier ed ex segretario. Tra le tante ipotesi circolate fino ad oggi, tra nuovo Ulivo, Campo progressista, sinistra socialista, le ultime e ultimissime notizie parlano di una possibile nuova area che potrebbe costituirsi dall’unione del ministro della Giustizia e del presidente del Gruppo Occupazione e che, fondamentalmente, potrebbe essere la migliore nell’ottica di un rilancio di importanti novità per le pensioni come quota 41 per tutti senza oneri, quota 100 e assegno universale considerando che entrambe le personalità citate sono da sempre favorevoli a questo tipo di modifica delle nostre pensioni. In ogni caso, comunque, sia di scissione che di riunione della maggioranza, vi sarebbero diversi vantaggi per quelle novità per le pensioni che verrebbero rilanciate da tutti, compresi gli altri schieramenti politici di opposizione, con grande forza in vista di un voto anticipato, perché rappresentano il tema più caro ai cittadini e che potrebbe permettere di far recuperare fiducia ed elettori.

L’attesa decisione della comunità e conseguenze per novità per le pensioni

Domani, invece, gli occhi sono tutti puntati sulla decisione che la Comunità dovrà prendere nei confronti del nostro Paese, se avviare o meno la procedura di infrazione per il mancato rispetto delle regole sui vincoli di bilancio, dopo aver chiesto all’Italia misure correttive per 3,4 miliardi di euro. Il ministro dell’Economia ha chiaramente spiegato che non sarà applicata alcuna correzione alle misure contenute nel testo unico e se c’è parte della Comunità disposta ancora ad appoggiare il nostro Paese, concedendo ulteriore tempo, c’è anche chi è stanco di aprire a ulteriori accomodamenti nei confronti dell’Italia. E se la procedura di infrazione dovesse davvero essere avviata, non avrebbe certo conseguenze positive sulle novità per le pensioni che molto probabilmente verrebbero bloccate nelle loro ulteriori definizioni.

Prossimo CdM e attese norme ufficiali per le ultime novità per le pensioni

La presentazione dei Dpcm, con le vere e proprie norme ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, potrebbe avvenire nel prossimo Consiglio dei Ministri, che potrebbe prospettarsi anche come l’occasione ideale per discutere miglioramenti proposti alle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 proposti ma lasciato in sospeso già in più occasioni. Oltre le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, servono, infatti, novità per le pensioni ben più profonde e si spera che le discussioni dei prossimi giorni, in CdM, tornino a concentrarsi su

differenziazioni dei requisiti pensionistici in base alla tipologia di professione che si svolge; revisione del sistema di adeguamento dell’età pensionabile alle speranze di vita; revisione del meccanismo di calcolo contributivo da rendere più equo, per sostenere i giovani di oggi; novità per la previdenza integrativa e introduzione di una pensione contributiva di garanzia.

I Dpcm che dovrebbero invece riguardare le norme ufficiali ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 riguardano: