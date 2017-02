Dichiarazione Iva 2017: proroga promessa come lo erano semplificazioni eppure arrivano complicazioni

Quando c'è di mezzo la dichiarazione Iva 2017 occorre alzare il livello di attenzione. Ci sono infatti tante e troppe variabili da prendere in considerazione con il rischio di commettere errori e sbagli. Da qui la reiterata richiesta di proroga da parte di commercialisti e professionisti, ma anche lo sforzo dell'Agenzia delle entrate a fornire chiarimenti. Sono tante le complicazioni lamentate e non è evidentemente facile passare indenni dalla dichiarazione Iva 2017. Ricordando come i tempi di trasmissione scadano il 28 febbraio, l'ultima circolare in merito dell'Agenzia delle entrate stabilisce, tra l'altro, che le fatture contenute nel documento riepilogativo devono essere trasmesse singolarmente.

Dichiarazione Iva 2017: complicazioni e chiarimenti

In attesa di capire se ci sarà l'accoglimento della richiesta di proroga dei tempi di trasmissione della dichiarazione Iva 2017, il governo è stato delegato a incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di Iva e le transazioni effettuate. Ebbene, i soggetti passivi Iva, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono scegliere la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Gli stessi dati possono essere acquisiti anche nel caso in cui il contribuente trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio. L'opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.

Solo per questo 2017, primo anno di attuazione della disposizione, l'opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, fino al 31 marzo 2017. L'opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario suo delegato tramite il servizio online presente sul sito delle Entrate nell'area "Fatture e corrispettivi". Nella stessa area del sito è tra l'altro presente una pagina dedicata di informazione e assistenza online. Ulteriori precisazione riguardano