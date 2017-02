Rinnovo contratti pubblico, docenti, statali: si aggiungono due elementi oltre rinnovo contratti, nuove regole

Quando si parla di rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, la questione è molto più ampia e più complessa di quel che sembra. Non si tratta solo di dare semplice attuazione alla sentenza dell'Alta Corte che ha imposto di aumentare, dopo sette anni, lo stipendio degli statali. Ma di incastonare questo passaggio ne più complesso mosaico del pubblico impiego. E le ultime notizie, riferite a questo 2017, raccontano di due elementi di cui tenere evidentemente conto. Il primo è l'assunzione di 50.000 precari, prima ancora che vengano bandite nuove procedure concorsuali. Il secondo è il ritorno del turn over per favorire il ricambio generazionale ovvero favorire lo svecchiamento degli statali.

Pubblico impiego: non solo rinnovo del contratto degli statali

La macchina della riorganizzazione del pubblico impiego continua a essere costantemente in moto. Basti pensare alla mappa dei lavori che compongono la pubblica amministrazione, per capire su quali mestieri si può contare e quali invece mancano all'appello. È questo l'obiettivo del censimento su professioni e relative competenze previsto dall'attuazione della riforma Madia sul pubblico impiego, attesa giovedì in Consiglio dei ministri: le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a comunicare i dati richiesti, pena il blocco delle assunzioni. Insomma si chiede più trasparenza per far funzionare al meglio il meccanismo dei fabbisogni, chiamato a rimpiazzare, seppure gradualmente, lo schema delle dotazioni organiche.

Ma cosa è stato portato finora a casa sul fronte pubblico impiego? Sono stati ridotti da 5 a 4 i corpi di polizia con l'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e la gestione associata dei servizi comuni. Con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nei carabinieri si darà vita alla più grande forza agroalimentare d'Europa. Autonomia gestionale e statutaria per gli Enti pubblici di ricerca, recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Gli Enti con le risorse potranno assumere liberamente, a condizione di non superare, per le spese del personale, il limite dell'80% del proprio bilancio.

E ancora: riordinate tutte le regole del processo contabile e previste maggiori garanzie per l'imputato. Punto debole la mancata revisione in profondità delle norme sull'esecuzione della sentenza cioè sull'incasso delle somme indicate nella condanna per danno erariale. Con lo scopo di attrarre capitali si attivano procedure accelerate per investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale sul territorio. Comuni e regioni, ma anche il presidente del Consiglio, potranno individuare gli investimenti per cui richiedere tempi accelerati. Prevista la riduzione dalle attuali 105 a un massimo di 60 Camere di commercio. Dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese; taglio del 30% del numero dei consiglieri; gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori. Da segnalare la trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico, nell'ambito della riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali.