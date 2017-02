Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Damiano, Emiliano, Orlando

Cesare Damiano, Michele Emiliano e Andrea Orlando sembrerebbero i nuovi tre possibili candidati alla segreteria del centrosinistra e, come si evince dalle ultime notizie, a sorpresa, si torna a parlare di Cesare Damiano ma la cosa più interessante è che si tratta, in tutti e tre i casi, di personalità particolarmente propense all’attuazione di novità per le pensioni. E nei giorni scorsi, così come nei mesi passati, è sempre emersa la loro posizione particolarmente favorevole e aperta a cambiamenti delle attuale regole pensionistiche. Al momento, però, la situazione sembra piuttosto incerta, sia per quanto riguarda la situazione interna della maggioranza, sia su una eventuale scissione o riorganizzazione dello stesso schieramento, sia per quanto riguarda eventuali elezioni politiche anticipate. Ma certamente nei prossimi giorni le ultime notizie potranno chiarire come si andrà avanti e in che modo.

Le ultime affermazioni di Cesare Damiano e conseguenze per novità per le pensioni

Il nome, a sorpresa, di Cesare Damiano tra quelli dei possibili candidati alla segreteria del centrosinistra ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che, volendosi porre come alternativa all’ex premier, mirano a ripartire dai reali bisogni dei cittadini, rispondendo in maniera soddisfacente alle richieste di misure sociali e novità per le pensioni importanti e profonde. E quale migliore personalità per perseguire tale obiettivo se non affidarsi al presidente del Comitati ristretto per le pensioni? Con lui certamente si porterebbero di nuovo avanti novità per le pensioni importanti come quota 100, quota 41 per tutti senza penalità, ma anche revisione dei requisiti contributivi e pensionistici di alcune tipologie di lavoratori.

Le ultime posizioni di Emiliano e conseguenze per novità per le pensioni

Insieme al nome di Cesare Damiano, anche quello del governatore della Puglia, Michele Emiliano, al momento non sicuro di uscire, sempre più critico nei confronti della linea che sta seguendo l’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, ma che sarebbe particolarmente sostenuto dalle forze territoriali e da un forte consenso al Sud, soprattutto per quanto fatto nella sua Puglia. Già lo scorso anno, infatti, Emiliano ha dato il via libera all’assegno universale nella sua regione e si è sempre dimostrato molto disponibile a cambiamenti delle attuali pensioni, con modifiche dei requisiti stabiliti che dovrebbero essere resi decisamente più ‘morbidi’ e soprattutto per alcune categorie di lavoratori che sono state fortemente penalizzate dalle norme previdenziali in vigore, norme che non hanno tenuto conto della specificità di alcune tipologie di attività.

Le ultime affermazioni del ministro Orlando e impatto su novità per le pensioni

Da giorni si parla del ministro della Giustizia Orlando come nuovo candidato alla segreteria del centrosinistra: non vi è ancora alcuna certezza su ciò che accadrà nella maggioranza ma la figura di Orlando, come del resto quella di altri fedelissimi dell’ex segretario del centrosinistra, potrebbe rivelarsi particolarmente importante per quanto riguarda l’approvazione di novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, considerando che ha sempre aperto a novità per le pensioni collegate all’occupazione e a misure sociali, che rappresentano i temi centrali per conquistare fiducia e consensi da parte dei cittadini. Le ultime notizie parlano, inoltre, di una possibile nuova area che potrebbe nascere dall’unione di Orlando, Damiano e Gianni Cuperlo, pronta a rilanciare uno schieramento deciso a puntare nuovamente sui temi da sempre cari al centrosinistra.