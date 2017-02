Partite streaming Champions League su siti web, Rojadirecta, link live gratis diretta da vedere

Stanno per riaccendersi i riflettori sulla Champions League, la competizione calcistica continentale più prestigiosa che entra nel vivo con le gare ad eliminazione diretta. Road to Cardiff recita lo slogan quest’anno visto che la finale verrà disputata nella città gallese in un impianto splendido come il Millennium Stadium. Un viaggio dove diventa sempre più proibitivo sbagliare se si vuole arrivare fino in fondo. Ognuna delle sedici squadre ancora in lizza spera di andare avanti il più possibile. Poi ci sono le favorite dalle previsioni che proveranno a mantenere le aspettative.

Certo se nei gironi di qualificazione era concessa anche qualche leggerezza adesso il motore dovrà girare sempre al massimo. Come la passione di chi seguirà attimo dopo attimo, minuto dopo minuto ogni tappa di questo viaggio appassionante che inchioda migliaia e migliaia di persone che non desiderano altro che scelgono di vedere le partite in streaming approfittando dei siti web, come Rojadirecta, dei link oppure della diretta tv.

Link gratis Champions League in streaming

Per vedere live gratis in streaming la Champions League la soluzione più immediata è quella fornita dalla piattaforma streaming di Mediaset Premium che si chiama Premium Play. Ovviamente vedere gratis in streaming le partite della Champions sarà possibile solo da quelli quelli che avranno acquistato l’intero pacchetto della Champions proposto dal Biscione, oppure anche il singolo evento.

Quelli che preferiranno questa metodica oltre che sul proprio televisore, munito però del decoder necessario a decriptare il segnale emesso da Mediaset potranno usufruire anche di altri dispositivi, come per esempio la smart TV o anche l’Xbox. Se, per qualche imprevisto dell’ultima ora, o per scelta volontaria si andrà fuori ecco che in soccorso arrivano i dispositivi mobili come smartphone e tablet che consentiranno di vedere l’evento che si vuole ovunque, a patto di avere un buon collegamento Internet.

Altri invece inizieranno le ricerche per trovare i link giusti, quelli in grado di garantire la visione live gratis delle partite. Un’impresa tutt’altro che facile che non sempre porta i suoi frutti.

Partite Champions League con il link di Rojadirecta

Tra questi link e siti, uno dei più conosciuti è sicuramente quello di Rojadirecta. Sono in molti a cercare questo sito per il live streaming gratis che però rappresenta una soluzione non sicura e che non garantisce il pieno rispetto delle norme legali. Soprattutto in riferimento alla diretta live delle gare di Champions League, il limite principale per gli utenti italiani è rappresentato dalla fruibilità di questa piattaforma che spesso viene oscurata e non sempre è disponibile in Rete.

Champions League da vedere in streaming con i siti stranieri

Va da sé che la Champions League è un evento sportivo da vedere a tutti i costi. Oltre alle modalità che abbiamo anche visto ce n’è un’altra che non sempre porta al successo, ma che offre buone possibilità. Si tratta di provare a vedere le partite in streaming utilizzando i siti stranieri, quelli cioè delle emittenti televisive estere che potrebbero trasmettere alcune partite.

Per esempio BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, RCN TV Colombia, OBN Bosnia ed Erzegovina o BHRT e Televizija. Anche i siti dei bookmakers sono una alternativa sempre più ricercata perché potrebbero mandare in onda le immagini così come fanno Snai e Betclic per le gare del campionato italiano. Non sempre però gli italiani possono iscriversi a queste piattaforme per vedere partite di squadre di Serire A.