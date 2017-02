Forze dell'ordine, polizia, esercito: riordino e assunzioni nel Libro Bianco oltre bonus 80 euro e rinnovo contratti

Sono settimane di alta attenzione nel comparto delle forze dell'ordine e dell'esercito. Ci sono infatti tante questioni al centro dell'attenzione, due delle quali da risolvere a stretto giro. La prima è il rinnovo del bonus di 80 euro, a questo punto atteso solo nel mese di marzo 2017. Stando alle ultime notizie ovvero alle conferme che sono arrivate dal Ministero dell'Interno, non ci saranno dubbi sulla retroattività. Significa che in questo 2017 la somma che sarà complessivamente ricevuta è di 960 euro. La seconda è il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, rispetto a cui forze sociali e Ministero per la Semplificazione sono pronti a rimettersi di nuovo attorno allo stesso tavolo.

Forze dell'ordine e Libro Bianco

In questo contesto di attesa su bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e aumento dello stipendio per gli statali, entra nel vivo la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture, la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze Armate e la riorganizzazione del sistema della formazione nell'ambito dello specifico disegno di legge di delega al Governo Gentiloni. In buona sostanza si tratta dalla concretizzazione delle disposizioni contenute nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa ovvero lo strumento militare che, tra l'altro, individua un modello di organizzazione basato su criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Entrando più nel dettaglio, le fasce di intervento sono

la revisione della governance; l'adeguamento del modello operativo; la rimodulazione del modello professionale; la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa.

Sul primo versante l'obiettivo è la riduzione del livello di risorse umane e finanziarie per le funzioni di direzione e supporto per permettere una più efficace direzione politica e un'azione armonica delle componenti dello strumento militare. Per quanto riguarda l'adeguamento del modello operativo, si punta a raggiungere l'obiettivo mediante il passaggio da una visione interforze delle Forze armate a una maggiore integrazione fra le varie componenti; la cancellazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento,

In merito alla rimodulazione del modello professionale, l'obiettivo è la realizzazione mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, così da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio. Infine si punta alla politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.