Dichiarazione Iva 2017: proroga e modifiche tra conferme e smentite

A questo punto c'è solo una settimana di tempo per la trasmissione della dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate. La proroga della scadenza rimane ancora una richiesta sul tavolo anche se in molti iniziano a interrogarsi sull'opportunità di un provvedimento di questo tipo a pochi giorni dalla fine dei termini. Forse saranno decisivi i dati relativi alle dichiarazioni già inviate, ma tra conferme e smentite, la questione continua a essere ancora di stretta attualità. E nonostante il Milleproroghe sia ormai una faccenda chiusa ovvero non saranno presentanti altri emendamenti al testo originario.

Dichiarazione Iva 2017 e novità

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. La dichiarazione Iva deve essere presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017 e se è stata cancellata la comunicazione annuale dati Iva, non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale entro il termine previsto per leimposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Nella sezione "Tipo di dichiarazione" è stata eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore". Le novità del quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d'affari, riguardano la soppressione del rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%; l'introduzione di VE5, VE6 e VE10, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%; l'introduzione del rigo VE21, dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%; la ridenominazione del rigo VE35 campo 7 "cessioni di prodotti elettronici" per l'esposizione delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato, ai quali è stata estesa la disciplina del reverse charge.

Le novità del VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione, riguardano la soppressione del rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%; l'introduzione di VF3, VF6 e VF7, dove indicare le operazioni passive con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%; la soppressione del rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%; l'introduzione di VF43, VF44 e VF48, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%. Nel quadro VJ è stato rinominato il rigo VJ16 "Acquisto di prodotti elettronici" per l'esposizione specifica di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato ai quali è stata estesa la disciplina del reverse charge. Nel quadro VI è stata soppressa la colonna 3 da VI1 a VI6 dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa, il numero progressivo assegnato alla stessa dall’esportatore abituale.