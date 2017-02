Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 dati allarmanti e tendenze si rafforza

Dopo le ultime notizie di qualche giorno fa sul recente Rapporto Tecnè 2016 sulla qualità dello sviluppo portato avanti dalla Fondazione Di Vittorio (Istituto per la ricerca Cgil) che ha fotografato un’Italia decisamente ancora in crisi, con un calo dell'indice generale sulla qualità dello sviluppo, un netto ritardo del Mezzogiorno, un forte crollo della fiducia economica, e un generalizzato aumento delle disuguaglianze economica, con la ricchezza che tende a concentrarsi nelle fasce di popolazioni ad alto reddito e un forte aumento dei poveri, le ultime notizie continuano ad essere allarmanti.

Ultimi dati allarmanti, prospettive e impatti su novità per le pensioni

Stando, infatti, agli ultimi dati, dal 2008 l'occupazione è cresciuta, mediamente, di 4-6 mesi all'anno; l'occupazione degli under 35 è letteralmente crollata, passando dal 41% al 22%. A risentire maggiormente della situazione negativa che la nostra Italia sta vivendo, i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, per cui non esistono possibilità lavorative, così come sottolineato dallo stesso Ministero dell’Occupazione insieme a Istat e Istituto di Previdenza: le ultime notizie, infatti, confermano che gli occupati in questa fascia d'età sono calati sia su base congiunturale (-1,1%) sia su base tendenziale (-0,6%) e sia in termini di tasso di occupazione (in calo su base congiunturale dello 0,3%). Complessivamente, nel terzo trimestre, si tratta di 55 mila posti di lavoro in meno tra i giovani rispetto allo stesso periodo del 2015. E si tratta di una tendenza che, secondo le stime, non accennerà a diminuire per il momento, tanto che si stima che nei prossimi 20 anni la popolazione invecchierà ancor di più, mantenendo sempre più gli anziani a lavoro piuttosto che i giovani se non si dovessero introdurre novità per le pensioni in grado di rilanciare turn over e ricambio generazionale a lavoro. Ma le novità per le pensioni in grado di raggiungere questo obiettivo non sono quelle sperimentali finora approvate come la staffetta o le nuove mini pensioni e quota 41 limitate e ristrette ma novità per le pensioni decisamente più profonde come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; revisione del sistema delle aspettative di vita; revisione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori.

Gli ultimi dati Ocse e importanza di rilancio delle novità per le pensioni

La poca presenza dei giovani nel mercato del lavoro italiano contribuisce a rendere decisamente bassa la produttività del nostro Paese come sottolineato dall’Ocse: le ultime notizie dall’Ocse, infatti, attestano che una ripresa debole e una produttività che continua a diminuire. La stessa Ocse ha sottolineato che alcuni dei provvedimenti avviati nel nostro Paese hanno contribuito a dare nuova spinta ad una ripresa seppure debole, ma anche la necessità di continuare sulla strada dei nuovi interventi per riuscire a raggiungere buoni risultati di crescita e per aumentare il benessere degli italiani. La produttività, tuttavia, verrebbe rilanciata da una maggiore occupazione giovanile che, a sua volta, sarebbe spinta all'introduzione di quelle novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo del lavoro, capaci di dar vita ad un meccanismo di ricambio a lavoro tra lavoratori più anziani e lavoratori più giovani. E la spinta alla produttività, e ai consumi, porterebbe, di conseguenza, ad un rilancio dell'economia in generale.

Si tratta di una situazione che dovrebbe essere del tutto creata, considerando che, paradossalmente, le ultime notizie riportano che a fronte di una disoccupazione ancora dilagante tra i più giovani, aumenta l’occupazione, invece, tra gli over 50. Sul totale degli occupati, infatti, gli over 50 sono il 33,5%, esattamente quanti erano i giovani nel 2004; mentre i giovani fino a 34 anni sono il 22,1%, esattamente quanti erano gli over 50 nel 2004 e si tratta di una tendenza che potrebbe continuare a protrarsi senza alcun interventi di modifica sulle attuali norme pensionistiche.